Stichtag 1. Mai: Amtswechsel in der Oberpfalz

Am 1. Mai treten die bei der Kommunalwahl in März neu gewählten Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte ihr Amt an. Auch für die frisch gewählten Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte beginnt die neue Legislaturperiode.

Oberbürgermeisterin für Regensburg

In Regensburg ist Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) die neue Oberbürgermeisterin. Sie übernimmt das Amt von Joachim Wolbergs (Brücke). Dessen Amtsgeschäfte hatte sie bereits als seine Stellvertreterin Ende Januar 2017 nach Wolbergs' Suspendierung im Zuge der Regensburger Korruptionsaffäre kommissarisch übernommen.

Bei der Kommunalwahl im März setzte sich die SPD Politikerin in der Stichwahl knapp gegen die CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein durch. Allerdings dürfte es schwer für sie werden, stabile Mehrheiten zu organisieren. Ihre SPD hat nur sechs Sitze im Stadtrat, genauso viele wie die Brücke. Die CSU stellt 13 Stadträte, die Grünen elf.

CSU übernimmt Chamer Chefsessel

Der neue Bürgermeister von Cham heißt Martin Stoiber (CSU). Er löst Karin Buchner von den Freien Wählern ab, die nach zwölf Jahren im Amt überraschend nicht mehr angetreten war. Stoiber hatte in der Stichwahl gegen Christian Plötz (Freie Wähler) gewonnen.

Weiden hat weiterhin einen SPD-OB

Das Weidener Rathaus bleibt in SPD-Hand. Der neue Oberbürgermeister von Weiden heißt Jens Meyer. Er gewann die Stichwahl gegen Benjamin Zeitler von der CSU. Bei der Wahl lieferten sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Nachfolge von SPD-Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, der nicht mehr zur Wahl antrat.

Wechsel in Neustadt an der Waldnaab

Mit Sebastian Dippold konnte sich in Neustadt an der Waldnaab ebenfalls ein SPD Kandidat durchsetzen. Lediglich 50 Stimmen trennten ihn von seinem CSU-Kontrahenten Armin Aichinger. Dessen Parteifreund und bisheriger Bürgermeister Rupert Troppmann war nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr angetreten.

Amtsinhaber in Nabburg abgewählt

Die Bürger von Nabburg haben Armin Schärtl (SPD) nach zwei Amtszeiten abgewählt. Und das im ersten Wahlgang. Was zunächst noch recht knapp aussah, entwickelt sich dann doch zu einem recht deutlichen Sieg für den Herausforderer von der CSU, Frank Zeitler. Ein sichtlich enttäuschter Schärtl kündigte noch am Wahlabend an, in Pension gehen zu wollen.

Mitterteich: Verwechslungsgefahr mit den Grillmeiers

Neuer Bürgermeister von Mitterteich ist Stefan Grillmeier von der CSU. Sein Vorgänger Roland Grillmeier, ebenfalls CSU, wechselt nach 18 Jahren im Amt des Bürgermeisters ins Landratsamt. Die beiden Namensvettern sind nicht verwandt.

Roland Grillmeier wird Landrat von Tirschenreuth

Erstmals seit 1991 stellt die CSU im Landkreis Tirschenreuth wieder den Landrat. Der ehemalige Bürgermeister von Mitterteich, Roland Grillmeier, setzte sich bereits im ersten Wahlgang durch. Er löst Wolfgang Lippert ab, der nach zwölf Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert hatte.

Zuletzt hatte der Landkreis Tirschenreuth vor allem wegen der Corona-Krise bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Mit der Stadt Mitterteich ist der Landkreis bayernweit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen. Schwierige Themen im Landkreis sind auch die geplante Gleichstromtrasse Südost-Link und der demografische Wandel.