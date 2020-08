Stichprobe an A93: Mehr Tempo bei Corona-Testergebnissen

Die Abläufe bei der Corona-Teststation an der A93 scheinen sich tatsächlich deutlich verbessert zu haben. In einer nicht-repräsentativen Stichprobe des BR zeigte sich, dass 90 Prozent der Getesteten weniger als drei Tage auf ihr Ergebnis warten mussten. Neun von zehn willkürlich ausgewählten Menschen, die sich am frühen Freitagnachmittag (14.8.) haben abstreichen lassen, wurden bereits am frühen Montag (17.8.) Vormittag über das Testergebnis informiert. Die Befragten zeigten sich schon bei der Abwicklung des Corona-Tests zufrieden. Die Registrierung per QR-Code und App funktioniere schnell und unkompliziert, erklärten sie.

15 Minuten Wartezeit bis zum Corona-Abstrich

"Das geht wirklich total einfach", versicherten mehrere der Befragten. Der Abstrich an sich dauere nur wenige Minuten, es wird auch nur ein Rachenabstrich gemacht und nicht der von vielen als unangenehm empfundene Nasenabstrich. Die Wartezeit vor der Testung betrug maximal eine Viertelstunde - obwohl der Andrang an der Teststation, die seit gut einer Woche der private Betreiber Eurofins führt, groß war.

90 Prozent innerhalb von 72 Stunden informiert

Die Übermittlung der Testergebnisse funktioniert jetzt, so zeigt es zumindest die nicht-repräsentative Momentaufnahme des BR, ebenfalls deutlich schneller. Weniger als 72 Stunden dauerte es, bis 90 Prozent der Getesteten ihre Ergebnisse mitgeteilt bekamen, die meisten von ihnen per Mail. "Ich denke, die Zeitspanne zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ist angesichts des Feiertags (Maria Himmelfahrt am Samstag, 15.8.) und Wochenende ok.", so die Rückmeldung eines Teilnehmers.

Reiserückkehrer warten weiter auf das Ergebnis

Andere Reiserückkehrer dagegen, die bereits am 9. August – sprich vor dem Betreiberwechsel - an der A93 getestet worden waren, hatten am Montagabend immer noch nicht das Ergebnis ihres Abstrichs erfahren.