Stich oder Nossek: Bad Staffelstein vor der Bürgermeisterwahl

In Bad Staffelstein in Oberfranken wird am Sonntag eine Bürgermeisterin oder eine neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Jürgen Kohmann (CSU) tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an.

Bisheriger Zweiter Bürgermeister Stich tritt zur Wahl an

Bereits seit Februar führt der Zweite Bürgermeister Hans-Josef Stich (CSU) die Amtsgeschäfte und tritt jetzt auch als Bürgermeisterkandidat an. Die Freien Wähler schicken den 39-jährigen Mario Schönwald ins Rennen, die Staffelsteiner Bürger für Umwelt und Naturschutz (SBUN) wollen mit der 51-jährigen Sandra Nossek den Chefsessel im Rathaus erobern.

Der 62-jährige Bürgermeister Jürgen Kohmann wird zum 30. September aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt, er hatte das Amt seit dem Jahr 2006 inne. 9.014 Bürgerinnen und Bürger sind parallel zur Bundestagswahl zur Stimmabgabe aufgerufen. Ein Ergebnis wird am späten Sonntagabend erwartet.