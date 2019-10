Steuerverschwendung: Schwarzbuch kritisiert Augsburg und Lindau

Steuerverschwendung gab es laut dem Bund der Steuerzahler auch in Schwaben und zwar in zwei Fällen. Eines der beiden Projekte, das im Schwarzbuch kritisiert wird, ist der Umbau des Augsburger Hauptbahnhofs. Dort entsteht ein neuer Tunnel für die Straßenbahn. Damit soll der Umstieg von Tram in Regional- und Fernzüge leichter werden. Außerdem sollen neue Aufzüge und Rolltreppen für Barrierefreiheit sorgen.

Stadt Augsburg wehrt sich gegen Vorwürfe aus Schwarzbuch

Laut Schwarzbuch sei man 2006 noch von Kosten in Höhe von rund 70 Millionen Euro für den Tramtunnel ausgegangen. Mittlerweile befürchtet der Bund der Steuerzahler, "dass am Ende mehr als 300 Millionen Euro im Tunnel verschwunden sein werden". Die Stadt Augsburg hat darauf mit Unverständnis reagiert. Wirtschaftsreferentin Eva Weber sagte dem BR, sie könne nicht nachvollziehen, wie der Verband zu seiner Kalkulation komme. Die Zahl 300 Millionen sei „durch nichts belegt“, so Weber. Die Stadt rechne nach aktuellem Stand mit einer Summe von rund 230 Millionen Euro.

Wirtschaftsreferentin erklärt Kostensteigerungen

Die Kostensteigerungen begründet Weber unter anderem damit, dass Baufirmen zurzeit ausgelastet seien und ein Bahnhofsumbau den Einsatz von spezialisierten Unternehmen erfordere. Im Übrigen, so die CSU-Politikerin, gingen zurzeit auch bei anderen großen Infrastruktur-Projekten die Kosten „durch die Decke“. Das sei nicht nur in Augsburg der Fall.

Schwarzbuch prangert Sanierung der Lindauer Inselhalle an

Das zweite schwäbische Projekt, dass das Schwarzbuch heuer kritisiert, ist die Sanierung der Inselhalle in Lindau. Die Halle aus dem Jahr 1981 wurde deutlich vergrößert und zu einem modernen Tagungs- und Kongresszentrum umgebaut. Von ursprünglich veranschlagten rund 35 Millionen Euro seien die Ausgaben auf mehr als 45 Millionen Euro gestiegen, heißt es vom Bund der Steuerzahler.

Kostensteigerung waren laut der Stadt Lindau nicht planbar

Die Kostensteigerung um fast 30 Prozent sei auf mehrere „laut Mitteilung der Stadt Lindau nicht beeinflussbare Sachverhalte“ zurückzuführen, so der Steuerzahlerbund: Unter anderem mehr Altlasten im Boden, als ursprünglich erwartet worden waren, zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen wegen Beschwerden von Nachbarn und die aufwendige Sanierung der Saaldecke.