Steuerstraftaten: Starkoch Schuhbeck legt weiteres Geständnis ab

Manipulationen im Restaurant "Orlando" zugegeben

Am zweiten Prozesstag hatte Schuhbeck nur Manipulationen im Restaurant "Orlando" zugegeben. Für die "Südtiroler Stuben" hatte er damals nur generell Verantwortung übernommen und angegeben, er könne sich nicht erinnern, wie die Manipulationen konkret abgelaufen waren.

Energisch hatte Schuhbeck den Vorhalt des Gerichts vom Prozessauftakt vor einer Woche zurückgewiesen, er habe Kontakte in die Karibik und womöglich dorthin Geld verschoben. Tatsächlich habe er im Zuge einer Umschuldung 2015 Geld aus der Karibik von Kreditgebern erhalten sollen, die Finanzierung sei aber nicht zustande gekommen. Nur so ließen sich für ihn die vom Gericht geäußerten Verbindungen in die Karibik erklären. Er spiele nicht, habe auch keine anderen Laster oder ausländische Konten oder sonst irgendein "Schatzkästchen".

Es geht um 2,3 Millionen Euro Steuern

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mit Hilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im "Orlando" und in den "Südtiroler Stuben" hinterzogen haben soll.