Steuermillionen für den Waldumbau: Eine sinnvolle Investition?

Förster Thomas Rabe zeigt auf senkrecht aufgestellte Wurzelscheiben und Baumstümpfe. Sie ragen wie Bürsten in den Himmel. Es sind letzte Spuren eines Sturmes, der hier vor vier Jahren gewütet und acht Hektar Nadelwald zerstört hat. Rings herum ist inzwischen dichte Vegetation herangewachsen: Mannshohe Eichen, Buchen, Birken und Vogelbeeren stehen da. Alle sind von selbst aufgegangen. Die Samen müssen der Wind oder Tiere hergetragen haben. Nur einige vereinzelte Douglasien hat der Förster gepflanzt – mit Fördermitteln vom Freistaat Bayern.

Thomas Rabe arbeitet für die von Crailsheim‘sche Familienstiftung, der Wälder in Franken und Baden-Württemberg gehören. Der Förster ist dankbar für die Fördergelder. Aber es stimmt ihn nachdenklich, dass die meisten der jungen Bäume ganz von selbst, also natürlich aufgewachsen sind: "Wenn ich das so sehe, dann würde ich sagen, ich hätte mir das Pflanzen sparen können."

"Waldumbau" im Fokus

Der "Waldumbau" ist in Bayern wie auch im Bund zu einer wichtigen Angelegenheit erklärt worden, für die seit einigen Jahren viel Steuergeld ausgegeben wird. Die deutschen Wälder sollen den klimatischen Veränderungen künftig besser trotzen können. Für Pflanzungen solcher "klimaresilienter Baumarten" ist deshalb viel Geld da. "Beste Förderkonditionen aller Zeiten", preist das bayerische Forstministerium auf seiner Internetseite die finanzielle Unterstützung an.

247 Millionen für bayerische Waldbesitzer

Fast 70 Millionen Euro hat Bayern allein in den Jahren 2019 bis 2021 in den Waldumbau investiert: 30 Millionen Bäume wurden mit staatlichen Fördergeldern gepflanzt – bis zu 90 Prozent der Kosten werden dem Waldbesitzer erstattet.

Aufgrund der enormen Bedeutung der Wälder für die Allgemeinheit liege es im öffentlichen Interesse, die Waldbesitzer bei ihren Anstrengungen gegen die Folgen des Klimawandels nach Kräften zu unterstützen, argumentiert das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Vor diesem Hintergrund sei die hohe Förderintensität gerechtfertigt.

Ob die Mittel aber immer sinnvoll investiert werden, darüber streitet sich die Fachwelt. Förster Thomas Rabe ist nicht der Einzige, der die Förderpraxis in Frage stellt. Nicht zuletzt, weil Bäume, die aus Samen der Altbäume entstanden sind, als viel robuster und standortangepasster gelten als Pflanzen aus Baumschulen. "Naturverjüngung" nennt sich das, was auch Thomas Rabe auf den vom Sturm verwüsteten Flächen beobachten konnte.

"Wildlinge" werden niemals groß

Der Biologe Hans Dieter Knapp sieht in der Naturverjüngung eine große Chance für deutsche Wälder. Knapp hat in mehreren deutschen Nationalparks gearbeitet. Er beobachtet allerdings, dass die von selbst im Wald aufkommenden "Wildlinge" nur selten eine Chance haben, groß zu werden – genauso wenig wie gepflanzte Jungbäume. Für das Wild sind ihre frischen Triebe eine Delikatesse. Pflanzungen werden deshalb häufig mit Zäunen geschützt.

Dass es auch ohne Schutz geht, beweist Mathias Graf von Schwerin. Er besitzt und bewirtschaftet Wälder im Raum Hirschfelde nördlich von Berlin. Unter alten Kiefern stehen junge Eichen, Bergahorne, Linden, Buchen und Vogelbeeren. Ein bunter Mischwald aus rund 30 Baumarten. Sie sind natürlich und ohne einen Verbiss-Schutz aufgewachsen.

Die Flächen seien zu groß und ein Zaun nie so dicht zu halten, dass kein Wild eindringen könne, sagt von Schwerin: "Wenn ich meine waldbaulichen Erfolge mit Zäunen hätte erreichen wollen, hätte ich Hunderttausende Euro investieren müssen. Und außerdem ist es bei Zäunen im Wald nie sicher, dass sie das Wild abhalten. Denn im Wald fällt immer mal ein Ast runter. Es gibt einen Sturm, es fällt ein Baum um – deswegen ist Zaunbau nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr selten zielführend." Wenn er hingegen Wald durch Naturverjüngung entstehen lasse, sei das fast umsonst.

Jagd ist entscheidend

Er erreiche seine Ziele durch eine intensive Bejagung, sagt Mathias Graf von Schwerin. Die Jagd entscheide darüber, ob die natürlich aufkommenden Baumarten aufwachsen können oder ob sie zum Leckerbissen für Wild werden.

In Brandenburg ist das auch die Linie der Landesregierung. Diese will deshalb das Jagdrecht reformieren, um den Waldumbau zu fördern. Ziel ist es, das traditionelle Pachtsystem zu lockern, um mehr Menschen die Möglichkeit zur Jagd zu geben. Konkret etwa den Waldbesitzern. 99 Prozent von ihnen jagen laut Angaben des Brandenburgischen Forstministeriums nicht selbst. In anderen Bundesländern ist die Lage vergleichbar.

"Kein Hobby für Trophäenzüchterei"

Das althergebrachte System aus Pflanzen und Einzäunen funktioniere aufgrund der extremen Trockenperioden nicht mehr, sagt Carsten Leßner. Er leitet die Oberste Jagdbehörde in Brandenburg. Auch Leßner setzt auf Naturverjüngung. Zäune sind im brandenburgischen Landeswald inzwischen verboten. Um die Wildbestände zu regulieren, brauche es aber mehr Jäger, betont er: "Ich bin dafür, dass viele aus der Bevölkerung jagen. Wir brauchen aber einen Paradigmenwechsel, dass Jagd wirklich eine Dienstleistung am Wald ist und kein Hobby für Trophäenzüchterei."

Bayern betont Eigenverantwortung

Solch deutliche Töne sind aus der Bayerischen Forstverwaltung oder dem Staatsministerium nicht zu vernehmen. Hier verweist man auf die Eigenverantwortung von Jagdpächtern und Waldbesitzern, die gemeinsam Bejagungsstrategien erarbeiten sollen. Allerdings betont das Ministerium, Wild und Wald im Gleichgewicht zu halten, sei gerade in den Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je: "Zu hohe Wildbestände gefährden ausgerechnet die Baumarten, die wir für stabile Zukunftswälder dringend benötigen. Die Jagd spielt für den Umbau unserer Wälder deshalb eine herausgehobene Rolle."

Diskussion mit Interessensgruppen

Während aber das Land Brandenburg die Jagdgesetze reformiert und bereits Schonzeiten sowie Abschussplanungen liberalisiert hat, teilt das Bayerische Forstministerium auf Anfrage des BR nur mit, dass man "mit allen relevanten Interessengruppen" über "Änderungswünsche zu den Jagdzeiten" diskutiere. Dabei gibt es auch in Bayern namhafte Stimmen, die sich eine grundlegende Reform des Jagrechtes wünschen. Etwa der Verband der Bayerischen Waldbesitzer.

