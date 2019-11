Steuerbetrug mit "Bierkarussell": Mittelsmann vor Gericht

Vor dem Landgericht Würzburg muss sich ein 56-jähriger Franzose wegen der mutmaßlichen Beteiligung an einem millionenschweren Steuerbetrug durch "Bierschmuggel" verantworten. Der Mann soll als Teil einer international tätigen Bande maßgeblich dazu beigetragen haben, den Import von 77 Millionen Flaschen an französischem Bier nach Deutschland vorzutäuschen, um die in der Bundesrepublik niedrigeren Biersteuern auszunutzen. Die Hintermänner sind noch unbekannt, der nun angeklagte 56-Jährige soll als Mittelsmann fungiert haben.

Bierkarussell um Steuern zu sparen

Tatsächlich wurde das Bier in andere Länder wie etwa Großbritannien gebracht. Durch dieses "Bierkarussell" sollen den europäischen Finanzbehörden rund 35 Millionen Euro an Steuereinnahmen verloren gegangen sein. Die Alkoholsteuer in Frankreich ist viermal so hoch wie in Deutschland, in Großbritannien sogar zehnmal so hoch. Deshalb sollen die Betrüger Teile des Bieres nach Deutschland transportiert und am Hauptzollamt in Schweinfurt versteuert haben. In Eisingen bei Würzburg hatte die Bande eigens ein Getränkelager eingerichtet, in das aber nur wenige Lieferungen zum Schein erfolgten.

Als Strohmann fungierender Würzburger bereits verurteilt

Im Verlauf des Prozesses gegen den 56-Jährigen soll auch ein 42-jähriger Würzburg gehört werden, den das Landgericht Würzburg bereits am 20. September wegen Beteiligung an dem Betrug zu fünf Jahren Haft verurteilt hatte. Der 42-Jährige hatte die Taten – knapp 3.600 fingierte Bierlieferungen – über seinen Anwalt gestanden. Bei der Urteilsverkündung hatte der Vorsitzende Richter von einem "harten, aber notwendigen Urteil“" gegen den Strohmann gesprochen.