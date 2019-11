22.11.2019, 10:27 Uhr

Steuerbetrug in Millionenhöhe: Firma erwirbt Solarmodule illegal

Eine Firma aus Bad Staffelstein steht in Verdacht, Solarmodule bei der Einfuhr falsch deklariert und sich so Steuern in Millionenhöhe gespart zu haben. Beamte der Steuerfahndung haben Teile des Firmenvermögens bereits beschlagnahmt.