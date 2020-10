Steuer-Schwarzbuch: Stadthalle in Lohr kostet mehr als geplant

Jährlich wird vom Bund der Steuerzahler ein Schwarzbuch zu fragwürdigem Umgang mit Steuergeldern veröffentlicht. Aufgelistet ist diesmal auch die Stadthalle in Lohr am Main. Denn die ursprünglich geplanten Kosten sind um rund 30 Prozent gestiegen.

Kosten um 5 Millionen Euro gestiegen

Lange mussten große Veranstaltungen in Lohr am Main in einer Turnhalle stattfinden. 2013 ging es dann mit dem Bau einer neuen Stadthalle los, um größere Aufführungen mit mehr Publikum zu ermöglichen. 2017 wurde der Neubau fertiggestellt. Seitdem finden dort bis zu 900 Besucherinnen und Besucher Platz. Für den Neubau seien vor Baubeginn eigentlich rund 15,3 Millionen Euro geplant gewesen. Doch am Ende seien die Kosten auf 20 Millionen Euro gestiegen. Das teilte der Verein Bund der Steuerzahler in Bayern mit.

Gründe für die Kostensteigerung in Lohr

Die Gründe für die Mehrkosten seien laut dem Verein ganz vielfältig. Unter anderem seien die Baupreissteigerungen und die erhöhten Baunebenkosten unter den Faktoren. Aber auch zusätzliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Zusatzwünsche, wie zum Beispiel aufsteigende Stühle und eine Konzertmuschel im Hubbereich der Bühnenanlage seien Ursachen für die zusätzlichen Kosten. Hinzu kamen dann noch die Erweiterung der Tiefgarage und der Bau einer PV-Anlage.

Steuerzahler als Leidtragende

"Auch wenn die Erforderlichkeit des Neubaus der Stadthalle in Lohr am Main außer Frage steht, sind wieder einmal die Steuerzahler die Leidtragenden", heißt es vom Bund der Steuerzahler. Bayernweit sind auch weitere Bauvorhaben in dem diesjährigen Schwarzbuch aufgelistet. Zu einer richtigen Kostenexplosion kam es demnach etwa bei den Sanierungsarbeiten des Staatstheaters in Augsburg. Dort sind die geplanten Kosten von 186 Millionen Euro auf mehr als 320 Millionen Euro gestiegen.