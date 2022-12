Sternstundentag beim BR: Spenden für Kinder in Not

Es ist wieder soweit: Heute ist Sternstundentag – die Benefizaktion mit dem BR. Es darf für Kinder in Not gespendet werden! Seit heute 6 Uhr bis 23 Uhr sind die Leitungen offen. BR-Mitarbeitende und Prominente sitzen an den Telefonen und nehmen die Spenden entgegen. Im vergangenen Jahr kamen allein am Sternstunden-Tag 11,58 Millionen Euro zusammen. Der BR berichtet auf allen Kanälen über Sternstunden-Aktionen und Hilfsprojekte für bedürftige Kinder.

Münchner Kinder sammeln Geld für Sternstunden

Schon das ganze Jahr über sammelt der Verein Sternstunden Spenden für kranke Kinder, in Not geratene Kinder und Kinder mit Behinderung. Jede Geldspende ist willkommen. Ein außergewöhnlicher Geldsegen kommt von einem Münchner Tagesheim: Kinder haben 750 Euro für die Sternstunden gespendet. Sie haben in den vergangenen Wochen fleißig Wichtel, Karten, Engel gebastelt und Kekse gebacken. Das alles haben die Kinder dann auf ihrem Adventsbasar verkauft. Der Erlös ging an die Sternstunden.

Sternstunden hat bisher knapp 3.700 Projekte weltweit gefördert

Der Sternstundenverein hilft seit 29 Jahren Kindern in Bayern, Deutschland und weltweit schnell und unbürokratisch. Die Spenden kommen zu 100 Prozent ohne Abzüge den hilfsbedürftigen Kindern zugute. Verwaltungskosten können durch Unterstützung von Partnern gedeckt werden.

Fast 3700 Hilfsprojekte konnten mit insgesamt rund 342 Millionen Euro unterstützt werden. Die Hilfe der Sternstunden ist breit gefächert. Unterstützt werden Einrichtungen wie Kinderkrankenhäuser, Wohnheime, heilpädagogische Tagesstätten, aber auch Präventionsmaßnahmen in Schulen und Kitas, Hilfen für geflüchtete, sozial benachteiligte, kranke und traumatisierte Kinder.

Trotz Krieg und Krisen hofft Sternstundenchef auf große Spendenbereitschaft

Der damalige BR-Unterhaltungschef Thomas Jansing hat die Sternstunden 1993 ins Leben gerufen. Der heutige Chef des Sternstundenvereins hofft, dass die Spendenbereitschaft trotz Krieg und Krisen groß ist und setzt auf einen "Gerade-jetzt-Effekt". "In der Ukraine steht ein kalter Winter bevor. Die Menschen sind auf der Flucht. Deshalb ist es jetzt das Gebot der Stunde, diesen Menschen unter die Arme zu greifen und uns zu unterstützen mit einer Spende." Allein dieses Jahr hat die Benefizaktion 190 Projekte unterstützt, davon 25 in der Ukraine, aber auch in andere Kriegs- und Krisenländer ist das Geld gegangen.

Spenden gehen nach Bayern, in die Ukraine und andere Krisenländer

Es gibt nach wie vor viel zu tun. Immer mehr Kinder brauchen unsere Hilfe. Sternstundenchef Thomas Jansing: "Wir haben vom ersten Tag an daran gearbeitet, dass es unserer Hilfe nicht mehr bedarf. Das Gegenteil ist aber der Fall. Als die Sternstunden gegründet wurden, lag unser Fokus im Ausland und wir dachten, da ist unsere Hilfe in erster Linie erforderlich. Aber in zunehmenden Maße war es auch in Deutschland der Fall."

Spendenzentrale im BR in München und Nürnberg mit vielen Prominenten

Neben rund 160 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vom BR sitzen auch viele Prominente in den Spendenzentralen in München und Nürnberg am Telefon. Mit dabei sind unter anderem die Kabarettisten Bruno Jonas, Angela Ascher und Stefan Zinner sowie die Schauspieler Michael Brandner, Michaela May, Uschi Glas und Elmar Wepper. Von 6 bis 23 Uhr kann telefonisch unter 0137/10 10 200 gespendet werden oder online unter br.de/sternstunden.

Höhepunkt und Abschluss des Sternstundentags ist heute Abend die Spenden-Gala im BR-Fernsehen ab 20.15 Uhr, moderiert von Volker Heißmann und Sandra Rieß. In diesem Jahr sendet der BR live aus der Frankenhalle in Nürnberg.