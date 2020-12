Sternstunden: Skiclub spendet 1.000 Euro nach Bayern1-Party

Der Skiclub Geiselhöring im Landkreis Straubing-Bogen hat aus dem Erlös der Bayern1-Disco Anfang des Jahres 1.000 Euro zu Gunsten von "Sternstunden" gespendet. Bei der Scheckübergabe sagte Vereinsvorstand Johannes Höring dem BR, die Spende sei aus seiner Sicht selbstverständlich. Die Bayern1-Disco in Geiselhöring sei super gelaufen und Zweck der Vereinsarbeit sei, auch Schwächeren zu helfen. Die Aktion Sternstunden sei "einfach toll".

Bayern1-Disco noch vor dem Corona-Lockdown

Der SC Geiselhöring war am 21. Februar Gastgeber der Bayern1-Disco. Binnen kurzer Zeit waren dort alle Karten bereits im Vorverkauf weg: "Wir hatten Riesenglück mit dem Datum, kurz darauf kam dann der Lockdown", so Johannes Höring. Rund 70 Vereinsmitglieder seien als Helfer bei der Party beschäftigt gewesen und hätten so einen Anteil an der Sternstunden-Spende.