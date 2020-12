Sternstunden unterstützt Mutter-Kind-Haus in Schöllkrippen

Hier in der Stiftung "Haus Mirjam" in Schöllkrippen haben Justine Krüger und Gabriel ein neues Zuhause gefunden. Sabine Jung-Schäfer, die Bereichsleiterin der Mutter-Kind-Einrichtung und ihr Team sind rund um die Uhr für 14 junge Frauen und dreizehn Kinder da. Durchschnittlich bleiben sie zwei bis drei Jahre. "Viele der jungen Mütter haben keine Schulausbildung, sind verschuldet und haben sehr wenig emotionale Zuwendung bekommen", sagt Sozialpädagogin Jung-Schäfer.

Große Hilfe für die Kleinsten seit 165 Jahren

Die öffentlich-rechtliche Stiftung Haus Mirjam im unterfränkischen Schöllkrippen setzt sich seit 165 Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Heute nimmt die Einrichtung junge Frauen und Mütter mit ihren Kindern auf, die aus sozialen Problemfeldern kommen oder Schwierigkeiten auf dem regulären Bildungsweg haben.

Das Jugendamt stellt für die Mütter und ihre Kinder den Kontakt zum Haus Mirjam her. Die Unterbringung ist stationär. Je nach Familiensituation dürfen die Klientinnen bis zu zwei Mal im Monat übers Wochenende nach Hause. Während der Corona-Krise war dies nicht möglich. Der Betreuungsbedarf stieg, so dass die Benefizaktion Sternstunden eine Ausnahme machte. Personalkosten wurden aufgestockt, eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin konnten eingestellt werden. "Unsere Kinder haben einen großen Bedarf an Konstanz, an Ruhe und an Schutz", erklärt Jung-Schäfer.