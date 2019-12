Sternstunden-Tag 2019: Die siebte Million ist geknackt!

Konzentriert, fokussiert, aber meist mit einem Lächeln im Gesicht sitzen die mehr als 90 Helfer am Telefon in der Münchner BR-Zentrale und nehmen die Spenden auf. Helfen tut einfach gut. Das ist heute am BR-Sternstunden-Tag ganz deutlich zu spüren. Insgesamt sind 630 ehrenamtliche Helfer in mehreren Schichten in den Spendenzentralen in München und Nürnberg an den Telefonen, davon rund 150 Prominente. Viele haben schon heute am frühen Morgen ab 6 Uhr geholfen. BR-Moderatoren wie Ulla Müller, Florian Schrei, Christoph Deumling. Auch Koch Alfons Schuhbeck hat kurz vorbeigeschaut, Schauspielerin Corinna Binzer sitzt den ganzen Tag am Telefon und Pfarrer Rainer Maria Schiessler toppt sie noch: er ist von 6 bis 23 Uhr am Start.

Viele Prominente helfen seit Jahren bei den Sternstunden

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter nahm am Telefon Spenden entgegen. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schultze wird ebenfalls erwartet. Genauso dabei: die Schauspieler Michael Brandner, Stephan Zinner, Uschi Glas, Michaela May, Fußballlegende Jimmy Hartwig und Ex-FC Bayern Präsident Uli Hoeneß. Sie alle wollen, dass möglichst viel Geld für kranke, pflegebedürftige und benachteiligte Kinder sowie Jugendliche zusammenkommt. Die Millionenmarke ist heute früher als im vergangenen Jahr geknackt worden.

Bereits mehr als 3000 Hilfsprojekte für Kinder unterstützt

Der Förderverein Sternstunden wählt die Projekte aus, die gefördert werden. Seit der Gründung vor 26 Jahren waren das mehr als 3000 Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche. Aktuell werden beispielsweise unterstützt ein ambulanter Pflegedienst für herzkranke Kinder in München, ein Präventionsprojekt an der Würzburger Uniklinik für psychisch kranke Kinder und ein Bildungsprogramm für Mädchen in Kenia und Ecuador. Bettina Naumann vom Sternstunden-Team: „Jeder Cent zählt, es geht nicht darum, einem Millionenrekord hinterherzujagen. Es geht um die Kinder, denen wir helfen wollen und es freut uns, dass es in Bayern so viele Spender gibt.“

Spendentelefone unter 0137-10 10 200

Bis 23 Uhr werden Spenden entgegengenommen. Bei der großen Gala heute Abend in der Frankenhalle in Nürnberg verkündigen Moderatoren Sabine Sauer und Volker Heißmann das endgültige Spendenergebnis. Auf der Bühne werden erwartet: Peter Maffay, die Spider Murphy Gang und fast das gesamte Ensemble von Dahoam is Dahoam.