Sternstunden-Tag 2018 - Hilfe für Kinder in Not

Er ist als seiner der Ersten da: Pfarrer Rainer Schiessler sitzt schon um 6 Uhr morgens am Spendentelefon im BR-Gebäude in München:

"Na, ganz eine liebe Frau hier aus München, die mich sofort erkannt hat, und das Schöne war, als sie gesagt hat 'I wollte eahne sowieso anrufen!'" Rainer Schiessler

Zum 25. Mal Sternstunden

Seit dem frühen Morgen stehen die Telefone nicht mehr still bei der diesjährigen Jubiläum-Spendenaktion der Sternstunden. Zum 25. Mal hilft die Aktion des Bayerischen Rundfunks Kindern in Not und das in Bayern, Deutschland und der ganzen Welt. Schießler ist zum 12. Mal dabei. Er unterstützt die Spendenaktion gern:

"Weil's ja einfach zielgerichtet ist, dass die Spende zu 100 Prozent dort hin kommt, wo wir Menschen in welchen sozialen Zusammenhängen auch immer helfen können. Das ist nicht nur ein Anliegen. Diese ganze Bandbreite, wo uns halt der Blick geöffnet wird, was wir alles tun können." Rainer Schiessler

Sternstunden sammeln 235 Millionen in 25 Jahren

Rund 235 Millionen Euro Spendengelder kamen in den vergangenen 25 Jahren zusammen. Rund 3.000 Hilfsprojekte auf der ganzen Welt wurden inzwischen von den Sternstunden finanziert. Angefangen hat alles mit den Eindrücken des Balkankonflikts Anfang der 90er, erinnert sich der Gründer und heutige Geschäftsführer des Sternstundenvereins, Thomas Jansing:

"Das war ja kein Selbstläufer, sondern anfänglich haben ja auch viele Skeptiker gedacht: Naja, was machen die da, was soll denn das. Ist es eigentlich die Aufgabe des Bayerischen Rundfunks, zu Spenden aufzurufen? Aber uns war das eben schon wichtig, zu sagen: Nein, nicht nur Berichterstattung, sondern wir wollen auch konkret Hilfe mobilisieren." Thomas Jansing

Die Millionen-Marke ist schnell geknackt

Es ist kurz vor zehn Uhr, als der Informationsdirektor des Bayerischen Rundfunk Thomas Hinrichs ein Interview gibt, im Hintergrund knackt die Spendenskala auf dem Bildschirm die erste Million:

"Eine Million Euro, schon um diese Zeit, ganz großartig!" Thomas Hinrichs

Spender überraschen den Bayern-Boss

Über 80 Mitarbeiter und Promis nehmen die Anrufe der Menschen in München entgegen. Auch der Präsident des FC Bayern ist gekommen, Uli Hoeneß.

"Es war sehr interessant, weil viele Leute total überrascht sind, wenn sie mich am Telefon haben, und da erlebt man schon einige Überraschungen und das hat mir viel Spaß gemacht." Uli Hoeneß

25 Jahre Sternstunden, der Bayernpräsident freut sich für die Benefizaktion und die Spendenempfänger und blickt zurück:

"Wir haben ja auch einmal in der Bundesliga mit dem Sternstunden-Trikot gespielt, also ich glaube, da gibt es viele Verbindungen zwischen Sternstunden und den FC Bayern." Uli Hoeneß