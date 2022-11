Sternstunden-Sterne gegen Spende abzugeben

Zeitgleich mit dem Nürnberger Christkindlesmarkt öffnet am Freitag (25.11.22) der Sternstunden-Stand auf dem Hauptmarkt. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) bekannt gibt, werden sich heuer wieder zahlreiche Prominente und Ehrenamtliche für die Benefiz-Aktion engagieren. Sie geben am Sternstundenstand auf dem Christkindlesmarkt gebastelte Sterne gegen eine Spende ab. Sternstunden ist die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk zugunsten von Kindern in Not. Unterstützt werden Kinderhilfsprojekte in ganz Deutschland und weltweit.

Gebastelt wurden die Sterne von einzelnen Engagierten oder auch ganzen Vereinen, von Handarbeitsrunden und Kindergartengruppen.

Promis am Sternstunden-Stand

Zu den Prominenten, die am Stand Sterne gegen Spende abgeben, gehören Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU), Bayerns Innenmister Joachim Herrmann (CSU), Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, Schauspieler und Comedian Simon Pearce, Kabarettistin Ines Procter, Schauspielerin Michaela May, Schauspieler Andreas Leopold Schadt, Musik-Kabarettistin Lizzy Aumeier, Rundschau-Anchorman Stefan Scheider, Kabarettist Oliver Tissot sowie Schauspielerinnen und Schauspieler aus der BR-Vorabendserie "Dahoam is Dahoam".

Moderator und Kabarettist Volker Heißmann, der sich seit vielen Jahren als Pate für verschiedene Hilfsprojekte einsetzt, wird am Bayern 1-Regionaltag (Montag, 28.11.22) zwischen 11.30 und 13.00 Uhr persönlich vor Ort sein. Am Nachmittag ist "Mittags in Franken"- Moderator Stefan Straßer am Stand.

BR Schlager, Bayern 3 und BR Heimat

Am 7. Dezember besetzt die digitale Schlagerwelle BR Schlager den Sternstundenstand. Am Nachmittag bekommen Moderator Harry Blaha und die Redaktion Unterstützung vom Volksmusik-Gesangsquintett "Stimmen der Berge" sowie vom Schlagersänger Max Weidner.

Am Mittwoch, 14. Dezember, versteigern die Bayern 3 - Moderatorinnen Lea Geishauser und Kadda Gehret ab 14.30 Uhr von Prominenten signierte Sterne für den guten Zweck. Unterschrieben haben unter anderem mehrere Spieler des FC Bayern, David Garrett, Alexander Herrmann, Reinhold Messner, Adel Tawil, Johannes Oerding und Christian und Felix Neureuther.

Am Donnerstagabend, 8. Dezember, unterstützt das Team von BR Heimat den Sternstunden-Stand. Unter anderem sind Maria Bauer und Werner Aumüller vor Ort und überraschen die Marktbesucher mit der ein oder anderen musikalischen Darbietung.

Sternstunden-Tag am 16. Dezember

Der große Sternstundentag ist am Freitag, 16. Dezember. Es wird den ganzen Tag in Hörfunk, Fernsehen und den Onlineangeboten des Bayerischen Rundfunks zu Spenden aufgerufen und auch in Nürnberg am Sternstunden-Stand kräftig gesammelt. Den Stand besetzt das "Wir in Bayern"-Team, darunter Moderatorin Andrea Lauterbach und Ernährungsexpertin Jutta Löbert.

Sternstunden-Stand bis Heiligabend

Die fränkischen Fernsehsendungen werden am Freitag, den 23. Dezember den Sternstundenstand unterstützen. Dabei sind die Moderatorinnen und Moderatoren von der "Frankenschau" und "Frankenschau aktuell", darunter Dagmar Fuchs, Rüdiger Baumann und Julia Büchler. Bevor der Spendenmarathon in den Endspurt geht, bekommt das Team am Abend noch Verstärkung von Tassilo Forchheimer, dem Leiter des BR Franken. Der Sternstunden-Stand ist bis zum Heiligabend geöffnet.