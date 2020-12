Sternstunden-Socken für Kinder in Not

"Wollnest" heißt das Strick-Café in einem kleinen Laden in Gerolfingen im Landkreis Ansbach. Dort hat sich Katrin Reichert mit ihrer Freundin und Inhaberin Andrea Beer zum Stricken verabredet – seit mehreren Wochen arbeiten sie gemeinsam an einem Projekt. Mit ihren selbstgestrickten Socken wollen sie Kindern in Not helfen. Das Geld, das sie durch den Verkauf einnehmen, geht an die BR-Sternstunden.

Theatergruppe Langfurth spendet jedes Jahr an wohltätigen Zweck

Die Idee kam Katrin Reichert, als sie vor einem Jahr die Sternstunden- Gala im Bayerischen Fernsehen anschaute. Sie saß auf dem heimischen Sofa und strickte Socken. Da kam ihr der Geistesblitz: Das kann ich doch auch für die Kinder machen! Mit dem Verkauf der selbstgestrickten Socken will Katrin Reichert die Sternstunden-Aktion des Bayerischen Rundfunks in diesem Jahr unterstützen. Sofort meldete sie sich bei ihrer Theatergruppe und bat um Hilfe, denn jedes Jahr unterstützt der Verein aus Langfurth einen wohltätigen Zweck. Diesmal sollten es also die BR-Sternstunden sein, sagt Reichert, die selbst im Vorstand der Theatergruppe ist.

Sternstunden-Socken verkaufen sich fast wie von selbst

Am Anfang habe es noch Zweifel im Vorstand gegeben. Zweifel, ob der Verein genug Strickerinnen finden würde, Zweifel, ob die Socken überhaupt gekauft werden, erinnert sich Reichert. Ihre Freundin Andrea Beer betreibt ein Wollgeschäft mit Strick-Café, leitet eine Strickgruppe und war ab der ersten Minute mit an Bord. Sie war sich sicher: Das mit den Socken funktioniert.

"Ich war Feuer und Flamme. Ich habe gesagt das läuft, das ist ein Selbstläufer mit den Strümpfen." Andrea Beer, Inhaberin Wollgeschäft Drehscheibe in Gerolfingen.

Andrea Beer hat schon seit einigen Jahren Erfahrung mit Hilfs-Projekten gesammelt und war sich sicher, dass sie alle Socken verkaufen würden.

Kaufhaus, Frisör und Dorfladen verkaufen Socken für Sternstunden

Und Andrea Beer hatte Recht. Sogar ein Kaufhaus, ein Frisör, und ein Dorfladen haben sich dem Projekt angeschlossen und bieten die Socken an. Seit Juni strickt die gesamte Langfurther Theatergruppe. Aber auch der Zulauf von freiwilligen Helfern war riesig. Die Resonanz sei enorm, sagt Katrin Reichert. Von 20-jährigen Frauen bis hin zu über 90-jährigen Omas haben sich aus nah und fern Frauen gemeldet, die alle Freude am Stricken haben und die BR-Sternstunden unterstützen wollen, so Reichert.

Rund 2.500 Euro für Sternstunden gesammelt

Bis jetzt haben die engagierten Strickerinnen mehr als 250 Paar Socken verkauft und damit rund 2.500 Euro Spenden für die BR-Sternstunden gesammelt. Bis Weihnachten sollen es ein paar mehr Euro werden. Denn bis dahin werden noch die letzten paar Socken fertiggestrickt und verkauft.