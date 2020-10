"Sternstunden": Rosenheimer Schülerinnen sammeln 12.000 Euro

Da haben alle gut lachen: Die Schülerinnen und ihre Lehrer freuen sich über den Erfolg der Aktion. Christine Eberle von den BR-Sternstunden freut sich über die tolle Spendensumme: 12.264 Euro. Das Geld stammt vom Verkaufserlös des Sternstunden-Standes im Rosenheimer Mittertor in der Weihnachtszeit 2019.

Rund 80 Schülerinnen haben zusammen mit ihren Eltern mitgemacht und am Sternstunden-Stand Selbstgebasteltes und Selbstgestricktes verkauft.

In diesem Jahr kein Sternstunden-Stand – wegen Corona

In diesem Jahr wird es coronabedingt keinen Sternstunden-Stand geben, was die Schule sehr bedauert. "Wir hoffen sehr im nächsten Jahr an diesen Erfolg anknüpfen zu können", erklärt Lehrerin Nicole Lutz, die das Projekt mit an der Schule betreut.