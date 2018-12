Sternstunden-Projekte aus Oberbayern sagen Danke

Das Franziskushaus in Altötting konnte im September mithilfe der Sternstunden-Spende von 200.000 Euro die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) "Emil und Ida" eröffnen. Ein großer umgebauter Stadel bietet jetzt 18 Kindern die Möglichkeit einer besonderen Betreuung. Denn: Sie sind verhaltensauffällig und könnten in normalen Kindergärten nicht ausreichend gefördert werden.

Individuelle Betreuung verhaltensauffälliger Kinder

Dafür wurde auf dem Gelände des Franziskushauses in Altötting ein alter Stadel aus dem 18. Jahrhundert umgebaut. Von dem Projekt hat er schon jahrelang geträumt, sagt Frank Einwanger, der Pädagogische Leiter vom Franziskushaus: "Ohne die Förderung, die uns Sternstunden hat zukommen lassen, hätten wir das auf gar keinen Fall in so kurzer Zeit umsetzen können und es ist für die Kinder etwas ermöglicht worden, was sehr wichtig ist."

Plätze in kürzester Zeit ausgebucht

Und der Bedarf im Landkreis Altötting ist da. Innerhalb kürzester Zeit waren alle 18 Plätze der zwei Gruppen "Emil und Ida" vergeben. In dem hellen und modernen Stadel haben die Kinder und das Team jetzt 450 Quadratmeter für sich - samt einem Aktivraum mit meterhoher Holzkletterwand. Getragen wird das Haus vom Kinderhilfswerk des Kapuziner-Ordens.