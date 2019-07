Sternstunden: Neues Baumhaus für Integrativen Kindergarten Hof

"Bewegung ist das Tor zum Leben" – diesen Leitsatz hat sich der integrative Kindergarten am Schellenberg in Hof auf die Fahnen geschrieben. In zwei kleinen Gruppen werden jeweils 16 Kinder betreut – zehn davon haben Entwicklungsverzögerungen.

Um die Kinder sowohl in ihrem Körpergefühl als auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung positiv zu bestärken, ist Bewegung im Freien mit matschen, toben, und klettern essentiell. Das neu entstandene Baumhaus ist deshalb eine perfekte Ergänzung für den naturnah gestalteten Spielplatz und die leuchtenden Kinderaugen bei der Einweihung sprechen Bände. "Bahnfrei!", schreien sie im Chor.