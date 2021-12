Sternstunden: Multisensorischer Raum für Blinde in Aschaffenburg

Ruhe-Oase für blinde und sehbehinderte Kinder

Menschen, die mit komplexen Behinderungen klarkommen müssen, empfinden die Welt häufig als Chaos, meint Karl. Deshalb soll der Raum als eine Art Ruhe-Oase dienen. Bunte Farben und interaktive Raumelemente wie Wassersäulen und Lichtfaservorhänge schärfen die Sinne und Reizwahrnehmungen, sagt Andrea Karl: "Ganze Szenen können beispielsweise auf den Teppich projiziert werden. Plötzlich taucht ein Seerosenteich auf, durch den man laufen kann und die Seerosen gehen zur Seite. Es ist ein Sinneserlebnis möglich, wo mit den Augen, mit den Ohren und Gefühlen gearbeitet werden kann." Die Kinder dürfen und sollen einfach Kind sein. Egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht.

Große Vorfreude auf das Förderzentrum Sehen

Seit 20 Jahren unterstützt BR-Sternstunden die Blindeninstitutsstiftung in Würzburg. Dazu zählt auch der Bau des Förderzentrums Sehen in Aschaffenburg. Der Neubau war notwendig geworden, weil die derzeitigen Schul- und Tagesstätten räumlich an ihre Grenzen angelangt sind. Andrea Karl sagt: "Ich freue mich auf den Platz und auf die Ressourcen, die wir hier haben werden, weil wir in der aktuellen Situation sehr beengt arbeiten müssen. Dadurch ist manches gar nicht möglich. Hier haben wir dann einfach noch mehr Möglichkeiten Angebote zu schaffen, die es bisher nicht gab."

Das Förderzentrum Sehen sei auf die besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder zugeschnitten, sodass diese sich gut orientieren und pflegebedürftige Kinder bestens versorgt werden können. Kindern und Jugendlichen mit großem Unterstützungsbedarf soll eine Perspektive für ihr Leben geboten werden. Außerdem wird ein Ort geschaffen, an dem gelernt, aber auch zusammen gelacht, gespielt und einander begegnet werden kann. Die Gesamtkosten liegen bei 16 Millionen Euro.