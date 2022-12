Sternstunden: Lebenshilfe Neumarkt bekommt Spielscheune

Es ist 9.30 Uhr im Förderzentrum der Lebenshilfe in Neumarkt. In der Klasse G2 ist gerade Brotzeit-Pause. Für Emilio, Leandro, Fabi, David, Marlene und Collin geht es nach der Brotzeit erstmal raus an die frische Luft. "Bewegung als Ausgleich ist wichtig", sagt Klassenlehrerin Veronika Kratschmann mit einem Lachen. "Man merkt sofort, wenn das fehlt. Dann kann es am Nachmittag mal turbulent werden."

Bewegung unterstützt die Entwicklung

Besonders Kinder mit seelischer oder geistiger Beeinträchtigung brauchen die Bewegung, um in ihrer Entwicklung unterstützt zu werden.

Auf dem Gelände der Lebenshilfe in Neumarkt sind gleichzeitig die Förderschule und die heilpädagogische Tagesstätte untergebracht. "Bei vielen Räumen ist also eine Doppelfunktion notwendig", erklärt Gerhard Seitz, Bereichsleiter für Kinder und Jugendliche bei der Lebenshilfe Neumarkt.

Viel Platz zum Spielen

Umso größer ist die Vorfreude auf die neue Spiel- und Sportscheune, die auch dank der Spenden der BR Sternstunden gebaut werden kann. Für den neunjährigen Emilio aus der Klasse G2 ist klar, dass die Scheune aus viel Holz gebaut ist. "Da kommt dann ein Hochhaus drauf mit vielen Treppen und ein Riesenturm." Viel Platz zum Spielen und Bewegen also.

Kinder haben viele Wünsche

Gemeinsam mit den Lehrern und Betreuern haben Emilio und seine Klassenkameraden gebastelt und gemalt, was es alles in der zukünftigen Scheune geben soll. Besonders hoch im Kurs bei den Kindern: Schaukeln. "Sechs oder zehn Schaukeln", wünscht sich Emilio. Aber auch Rutschen, Trampoline und Traktoren soll es geben. Am besten wäre auch noch eine Eisenbahn, die durch die Scheune fährt.

Spielscheune bietet Schutz vor jedem Wetter

Für Gerhard Seitz hat die neue Spiel- und Sportscheune klare Vorteile. "Wir sind damit witterungsunabhängig." Egal, ob heiße Sommertage oder Regen und Schnee. "Die Kinder haben dann Zugang zu einem überdachten Spielplatz."