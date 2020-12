Sternstunden hilft Kindern in Heilpädagogischer Einrichtung

In jeder Klasse sind zwei Lehrer

In der Grund- und Mittelschule werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die an einer normalen Schule Probleme hatten. In jeder Klasse der Förderschule sind nicht mehr als zehn Schüler und je zwei Lehrkräfte. Es wird darauf geachtet, dass sich die Lehrer und Lehrerinnen für die einzelnen Schüler mehr Zeit nehmen können, so Klassenlehrerin Leona Ummelmann. Manche Schüler und Schülerinnen haben auch noch Lernbegleiter. So wie der zehnjährige Julian. An einer normalen Grundschule kam er nicht zurecht. Am Puckenhof fühlt er sich inzwischen sehr wohl.

"Wir machen viele Ausflüge und können trotz Corona eine schöne Zeit verbringen." Julian, Schüler der 4.Klasse

In Corona-Zeiten fallen immer wieder Lehrer aufgrund einer Quarantäne aus. Mit dem Sternstunden-Geld konnten am Puckenhof zusätzliche Betreuer eingesetzt werden.

Lehrer fallen aufgrund von Quarantäne aus

In Corona-Zeiten fallen immer wieder Lehrkräfte aufgrund einer Quarantäne aus. Mit dem Sternstunden-Geld konnten am Puckenhof zusätzliche Betreuer und Betreuerinnen eingesetzt werden. Momentan geht der Unterricht jeden Tag nur vier Stunden. Danach ist Hausaufgabenbetreuung angesagt und es gibt Mittagessen. der zehnjährige Julian geht nach der Schule nicht nach Hause. Er lebt unter der Woche auf dem Gelände in einem Wohnheim.

Wohnen wie in einer Familie

Rund 60 Kinder und Jugendliche leben – so wie Julian – auf dem Puckenhof. Sie leben zu siebt oder acht in Wohnheimen, wie in einer Art Familie, weil sie zuhause Probleme mit ihren Eltern haben. In dem Wohnheim hat jeder sein eigenes Zimmer und Raum sich zurückzuziehen, es gibt ein großes Esszimmer und ein Wohnzimmer. Alle Räume sind gemütlich eingerichtet und weihnachtlich geschmückt.

Mit Spendengeldern Laptops gekauft

Drei Pädagogen betreuen abwechselnd sieben bis acht Kinder. Während des Lockdowns mussten sie die Kinder auch beim Homeschooling betreuen. Mit dem Sternstunden-Geld konnte in jedem Wohnheim ein Laptop oder Tablet angeschafft werden.

"Das war auf jeden Fall eine Investition, die wir gebraucht haben, das erleichtert den Alltag sehr." Svenja Seuberth, Pädagogin auf dem Puckenhof