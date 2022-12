Sternstunden hilft dem Blindeninstitut Aschaffenburg

Morgens um 7.45 Uhr – Kleinbusse rollen am Blindeninstitut Aschaffenburg an. Rollstühle werden ausgeladen, Kinder mit Langstock bilden eine Schlange vor dem Eingang. Es geht quirlig zu. Wenn alle da sind, machen sich rund 40 seh- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche auf den Weg zu ihren Klassenzimmern.

Unter ihnen auch die sechsjährige Alessandra. In der einen Hand Puppe Lilli, in der anderen Hand ihren Blindenstock, so steuert Alessandra ihr Klassenzimmer an. Sie besucht seit diesem Jahr das Förderzentrum Sehen und freut sich auf den Unterricht. Fachlehrerin Julia Siebenlist übt mit Alessandra spielerisch die Punktschrift. Das Mädchen wirft einen Holzwürfel, ertastet die Form darauf und findet schnell das Pendant dazu auf dem Tisch. Nebenan entdeckt Maria die ersten Buchstaben mit Hilfe eines Bildschirmlesegeräts, das wie eine Lupe individuell vergrößert. Moderne Technik und kleine, jahrgangsübergreifende Klassen ermöglichen ein individuelles Lernen und Fördern. Das war nicht immer so.

Nach einer dreijährigen Bauphase zog das Blindeninstitut im März 2022 von den Standorten in Elsenfeld und Niedernberg nach Aschaffenburg. Die Aktion Sternstunden unterstützte das Förderzentrum Sehen mit 884.000 Euro. Der Neubau war notwendig geworden, weil die 2002 in Elsenfeld eingerichtete Schule aufgrund steigender Schülerzahlen, auch von Kindern mit komplexen Beeinträchtigungen und spezifischem Bedarf an Hilfsmitteln, an ihre Raum- und Kapazitätsgrenzen gekommen war.

"Die Kinder sind hier reingekommen und man hat das Gefühl gehabt: Wir haben hier Platz, Luft und Räume, wo wir auch die Hilfsmittel deponieren können - was ja in Elsenfeld gar nicht der Fall war, da stand alles im Gang." Julia Siebenlist, Studienrätin und Mitglied der erweiterten Schulleitung

Tatsächlich glich das Langstocktraining einem Hindernislauf. Im neuen Förderzentrum Sehen des Blindeninstituts Aschaffenburg können sich die Kinder und Jugendlichen, dank der barrierefreien Architektur gefahrlos alleine fortbewegen.

Das Förderzentrum soll Perspektiven geben

Das Förderzentrum Sehen umfasst Therapieabteilung, Frühförderung, Heilpädagogische Tagesstätte und Schule. Es ist auf die besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zugeschnitten, so dass diese sich gut orientieren und Pflegebedürftige bestens versorgt werden können. Das interdisziplinäre Team aus Lehrern, Therapeuten und Pflegefachkräften will den Kindern und Jugendlichen mit großem Unterstützungsbedarf eine Perspektive für ihr Leben bieten und einen Ort schaffen, an dem gelernt, aber auch zusammen gelacht, gespielt und einander begegnet wird.

Blindeninstitut sagt "Danke" an Sternstunden

Rechte Winkel charakterisieren den blindenspezifischen Neubau. Das Gebäude ist so ausgerichtet, dass möglichst wenig Störlicht von außen einfällt. Viel Wert wurde auch auf einen großen Spielplatz gelegt. Andrea Karl, Leiterin des Blindeninstituts Aschaffenburg, ist stolz auf den modernen Lern- und Förderort und freut sich über die Hilfe von Sternstunden.

"Wir sind unheimlich dankbar für die Sternstundenspenden. Dadurch ist nicht nur dieser Neubau an sich möglich, sondern insbesondere auch der Erfahrungsraum Sinne ermöglicht worden." Andrea Karl, Leiterin des Blindeninstituts Aschaffenburg

Sternstunden – nachhaltiges Engagement für Kinder in Not

Menschen, die mit komplexen Behinderungen zurechtkommen müssen, empfinden die Welt häufig als Chaos. Situationen sind immer wieder undurchschaubar und die vielen Sinnesreize können nur unter Anstrengung gefiltert und verarbeitet werden. Das ist eine kräftezehrende Herausforderung. Deshalb sollte es am neuen Förderzentrum Sehen einen Raum geben, in dem blinde, seh- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche zur Ruhe kommen können. Sternstunden hat diese Bedürfnisse erkannt und den sogenannten "Erfahrungsraum Sinne" mit Spenden in Höhe von 45.000 Euro unterstützt.

Eintauchen in andere Welten

Der multisensorische Raum wird von allen gerne genutzt. Hier können therapeutische und didaktische Ansätze umgesetzt werden. Interaktive Raumelemente, wie Wassersäule und Lichtfaservorhänge schärfen Sinne und Reizwahrnehmung. Die individuelle Ansteuerung der verschiedenen Elemente ermöglicht es, ganz unterschiedliche Welten zu erschaffen und den Raum für alle Altersklassen und Entwicklungsstufen passend zu gestalten. Schwerstbehinderte Kinder machen hier enorme Fortschritte. Hannah sieht kaum etwas und entspannt an der blubbernden Wassersäule. Nebenan mobilisiert Physiotherapeutin Sigrid Grund Jaylen auf dem Wasserbett: "Seine Streckspannung lässt so schön nach, dass ich ihn bewegen kann, gleichzeitig ist er beschäftigt mit dem Licht. Es ist eine gute Mischung aus Entspannung und Bewegung."

Elias kann nicht sprechen, spielt aber mit dem Licht und kann selbst die Farben steuern. Dank moderner Technik finden die Therapeuten einen ungeahnten Zugang zu seinen Sinnen. Das neue Förderzentrum Sehen plus der Erfahrungsraum Sinne sind für die Kinder ein Volltreffer.

Sternstunden-Tag am 16. Dezember

Der große Sternstunden-Tag ist am Freitag, 16. Dezember. Von 6 Uhr morgens an wird den ganzen Tag in Hörfunk, Fernsehen und den Onlineangeboten des Bayerischen Rundfunks über die Benefizaktion berichtet. Die Sternstunden-Gala bildet am Abend um 20.15 Uhr dann den Abschluss.

Sternstunden tut Gutes, das ganze Jahr über

Seit 1993 setzt sich "Sternstunden – Wir helfen Kindern", eine Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, für behinderte, arme oder kranke Kinder ein. In den 29 Jahren konnten 3.697 Kinderhilfsprojekte in Bayern, Deutschland und weltweit mit rund 342 Millionen Euro gefördert werden.