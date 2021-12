"Sternstunden" für das Bezzelhaus in Gunzenhausen

Spielplatz wird im Frühjahr eingeweiht

Als die Verantwortlichen von Sternstunden vor Ort waren, haben sie diese Not gesehen und eine Spende zugesagt. Nun wird im Hof gebaut. Der Kletterturm steht schon. Nur der Sand fehlt noch. Das Soccerfeld wird auch schon aufgebaut. Alles soll im kommenden Frühjahr eingeweiht werden.

"Ohne Sternstunden hätten wir das, wie es jetzt dasteht, in der Qualität niemals selber hingebracht. Keine Chance." Kerstin Becher-Schröder, Leiterin des Bezzelhauses

Individuelle Förderung in der Tagesstätte

Auch in der Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT), die auch vom Bezzelhaus betrieben wird, freuen sich die Kinder auf den neuen Spielplatz. Zur HPT kommen Kinder, um Mittag zu essen und Hausaufgaben zu machen. Außerdem wird jedes Kind mit bestimmten Angeboten individuell gefördert. Mia-Sophie ist eins von acht Kindern, die jeden Tag die Tagesstätte besuchen. Sie kommt gerne her, sagt sie. "Weil wir hier ein Spielezimmer und so viele Sachen zum Spielen haben", begründet Mia-Sophie und baut zusammen mit Erzieher Thomas fleißig weiter an ihrem Lego-Spielplatz. Später wird sie von ihren Eltern wieder abgeholt.

Weitere Unterstützung in Sicht

Sternstunden unterstützt das Bezzelhaus seit vielen Jahren. Während der Corona-Pandemie konnten für alle Wohngruppen sowie für die Heilpädagogischen Tagesstätten Tablets und Laptops angeschafft werden. Nur so war es den Kindern möglich, an Homeschooling und Online-Unterricht teilzunehmen. Und Sternstunden hat noch eine weitere Spende in Aussicht gestellt. Das Bezzelhaus braucht dringend einen Neubau. Das alte Haus ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden – und Sternstunden greift den Verantwortlichen auch in diesem Fall unter die Arme.