Sternstunden erhalten 100.000 Euro-Spende von Team-Bank

Ein schöner Anlass hat den Geschäftsführer der BR-Benefizaktion Sternstunden, Thomas Jansing, nach Nürnberg geführt. Er durfte sich über eine Spende von 100.000 Euro der Nürnberger Team-Bank freuen.

Vielfältiges Engagement für Kinder im Unternehmen

Neben der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat haben sich auch verschiedene Mitarbeiter-Teams der Bank an der Sammlung von Spenden und dem Engagement für Kinder in Not beteiligt. So haben sie unter anderem rund 100 Päckchen gepackt für die Flüchtlings-Kinder, die in den Grundig-Türmen in Nürnberg, einer Außenstelle des Ankerzentrums, leben.

Vor allem die unterstützen, die unter Corona am meisten leiden

In einer Mitteilung der Bank heißt es, in diesem Jahr wolle man besonders jene unterstützen, die unter Corona zu leiden hatten. Philipp Blomeyer, Mitglied des Executive Boards, sagte bei der Übergabe: "Als Teambank werden wir wieder gut durch das Jahr 2021 kommen. Anderen Branchen, Berufsgruppen und Menschen geht es jedoch ganz anders. Anhaltend fahren medizinisches Personal, Familien, Ehrenamtliche und so viele mehr seit Monaten hinweg unter Volllast. Ihnen gebührt mehr Dank, als wir je geben könnten. Ihnen gebührt unsere Unterstützung."

Zu BR-Sternstunden-Spendentag