Sternstunden-Gala – die große BR-Spendenaktion im Advent

Die erste Million war heute Morgen um 9.44 Uhr beisammen, die zweite dann kurz nach 13 Uhr. Viele Prominente und BR-Mitarbeiter sitzen am Ende der Leitungen und sind von der Spenden-Bereitschaft begeistert.

630 Ehrenamtliche darunter Hoeneß, Schuhbeck und Dieter Reiter

Die Leiterin des Sternstunden-Projektteams Bettina Naumann hebt hervor: "Jeder Cent zählt. Und ob wir jetzt zum Schluss wie letztes Jahr 9,28 Millionen haben oder 9,20 Millionen haben - es geht ja um die Kinder und da freuen wir uns über jeden Betrag. Es freut uns auch, dass es hier in Bayern so viele Spender gibt, die uns unterstützen, so wie die Helfer jetzt hier in der Telefonzentrale."

Helfen tut gut. Das ist heute am BR-Sternstundentag ganz deutlich zu spüren. 630 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind in den Spendenzentralen in München und Nürnberg, davon mehr als 150 Prominente an den Telefonen. Bereits da waren viele BR-Moderatoren, der Koch Alfons Schuhbeck, die Schauspieler Stephan Zinner, Corinna Binzer und Uschi Glas, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, die Chefin der grünen Landtagsfraktion Katharina Schulze, der Ehrenpräsident des FC Bayern München Uli Hoeneß und wie jedes Jahr der katholische Pfarrer Rainer Maria Schiessler. Er sitzt von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends den ganzen Tag am Telefon:

„Seelsorge ist ja immer ein Geben und Nehmen, aber hier du nimmst nicht nur Spenden entgegen, du nimmst auch diesen guten Geist der Menschen entgegen. Und es bleibt nicht irgendwo in einem Eck liegen, sondern wir können damit wieder Gutes tun. Eigentlich erfüllen wir damit ein christliches Grundprinzip.“ Rainer Maria Schiessler, Pfarrer in München

Mehr 3.000 Projekte – in Bayern und weltweit

Der Förderverein Sternstunden wählt die Projekte aus, die mit den Spendengeldern gefördert werden. Seit der Gründung vor 26 Jahren waren das mehr als 3.000 Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche. Aktuelle Projekte sind beispielsweise ein ambulanter Pflegedienst für herzkranke Kinder in München und ein Bildungsprogramm für Mädchen in Kenia und Ecuador. Auch kleine Beträge helfen, sagt die Moderatorin Nina Ruge:

"Eine Rentnerin rief gerade an und sagte 'meine Rente lässt zu, dass ich 20 Euro gebe', das kommt so von Herzen, sie war 85 Jahre alt und hat gesagt 'ich hoffe, dass ich noch ganz lange spenden kann".

"Menschen, denen es gut geht, geben davon ein bisschen zurück“

Mit der Aktion zeigt der Bayerische Rundfunk: Wir wollen helfen und dafür die Menschen in Bayern erreichen. Thomas Hinrichs, BR-Informationsdirektor, findet: Das Projekt funktioniere sehr erfolgreich und das seit 26 Jahren:

"Ich glaube das wir helfen, dass die Menschen, denen es gut geht, ein bisschen zurückgeben können. Von dem. Da der Transmitter zu sein, der Wegbereiter das gibt uns ein gutes Gefühl und ist eine tolle Aktion.“ Thomas Hinrichs, BR-Informationsdirektor

Nur aus Neugierde vorbeigekommen ist der 26-jährige Markus Engelhardt aus München, er sitzt im Rollstuhl und wollte die Spendenaktion einmal hautnah miterleben. Von dem Stimmenwirrwarr und den vielen Menschen mit Telefonheadsets ist er begeistert:

"Ich bin Radio-Fan und höre am liebsten Bayern 1 und Bayern 3. Die Aktion finde ich gut, weil dort auch für Menschen mit Behinderung gespendet wird.“ Markus Engelhardt aus München

Höhepunkt der Aktion: Die Sternstundengala in Nürnberg

Mehr als 240 Millionen Euro an Spendengeldern kamen in den vergangenen 26 Jahren zusammen. Angefangen hat alles mit den Eindrücken des Balkankonflikts Anfang der 90er: Damals gründete der damalige Journalist und heutige Geschäftsführer des Fördervereins Thomas Jansing die Sternstunden:

"Das ist natürlich auch eine Freude zu sehen, dass sich hier im Laufe der Jahre einfach etwas Familiäres entwickelt hat. Das überträgt sich natürlich auch auf die Spenderinnen und Spender, weil das hier einfach eine große Gemeinschaft ist.“ Thomas Jansing, Geschäftsführer Förderverein Sternstunden

"Wir helfen Kindern" – gemäß dem Motto der Sternstunden sind noch bis 23 Uhr die Spendentelefone geschaltet unter der Nummer: 0137/ 10 10 200.

Der Höhepunkt der Aktion ist heute Abend die große Fernsehgala in der Nürnberger Frankenhalle. Dort geben die Moderatoren Sabine Sauer und Volker Heißmann das endgültige Ergebnis bekannt. Die Sendung beginnt um 19.30 Uhr im BR Fernsehen.