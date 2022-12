Sternstunden: Das Therapiezentrum am Würzburger Heuchelhof

Das Förderzentrum für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung in Würzburg nimmt Kinder ab drei Jahren auf. Derzeit besuchen 270 Kinder und Jugendliche die pädagogischen Einrichtungen vor Ort, 70 von ihnen wohnen im Internat neben dem Hauptgebäude. Auch Thilo Richter hat seine gesamte Schullaufbahn dort verbracht. Doch nach dem Abschluss gab es für die Absolventen bis vor Kurzem keinen Wohnraum mehr. Sie mussten die Einrichtung verlassen und in Pflegewohnheime wechseln. Dieser Wechsel war eine besondere Belastung für die Eltern, die neben der Suche nach einer geeigneten Wohnform und guter Betreuung auch eine ganz neue Infrastruktur für ihre erwachsenen Kinder schaffen mussten. Mit der Finanzspritze der Sternstunden konnte den betroffenen Familien geholfen werden.

Seit April werden die ersten Räume genutzt

2020 fiel der Startschuss für ein modernes Wohn- und Therapiezentrum, in dem 24 junge Erwachsene leben und betreut werden können. Direktorin Karin Baumgärtner ist dankbar für diese Möglichkeit. Seit 1976 konnte die Einrichtung keine Sanierungen und Umbaumaßnahmen finanzieren. "Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder nicht in einer Pflegeeinrichtung sind, sondern in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe. Und die Spende der Sternstunden war der Startpunkt, warum wir das Projekt überhaupt realisieren konnten. Wir müssen Eigenmittel einbringen für so einen Bau und ohne Sternstunden wäre das nicht gelungen." Zwölf Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Eine Million Euro kam von den Sternstunden. Trotz der Corona-Pandemie und Lieferschwierigkeiten konnten sowohl der Finanzierungsplan als auch die Bauzeit von zwei Jahren eingehalten werden. Im April 2022 konnten bereits die ersten Räume genutzt werden.