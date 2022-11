Sternstunden: Bayern 1-Regionaltag am Christkindlesmarkt 2022

Beim heutigen "Bayern 1 Regionaltag" sind ab 10.00 Uhr die Reporterinnen und Reporter gemeinsam mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der Regionalredaktion Mittel- und Oberfranken am Sternstundenstand auf dem Christkindlesmarkt und sammeln Spenden für Kinder in Not. Die Marktbesucher können sich gegen einen Spende Weihnachtssterne aussuchen, die vor allem Kinder in ganz Franken gebastelt haben. Daneben bringt das fränkische Bayern 1-Team für den Regionaltag von Prominenten signierte Holzsterne mit an den Sternstundenstand.

Von Prominenten signierte Sterne

Gegen eine großzügige Spende können sich Fans Holzsterne mit Unterschriften von Tears for Fears, Billy Ocean, der Spider Murphy Gang, The Hooters, der Cutting Crew, T-Pau oder Spandau Ballet mit nach Hause nehmen und an den Christbaum hängen. Der Spendenerlös kommt den Sternstunden zugute.

Promis sammeln Spenden

Treffen können Sie am Sternstunden-Stand auch die Moderatoren der Sendung "Mittags in Franken". Stefan Straßer und Birgitt Rosshirt sowie Kabarettist Volker Heißmann, Moderator der Sternstundengala, sind vor Ort .

Sternstunden-Tag am 16. Dezember

Der große Sternstundentag ist am Freitag, 16. Dezember. Es wird den ganzen Tag in Hörfunk, Fernsehen und den Onlineangeboten des Bayerischen Rundfunks zu Spenden aufgerufen und auch in Nürnberg am Sternstunden-Stand kräftig gesammelt. Den Stand besetzt an dem Tag das "Wir in Bayern"-Team, darunter Moderatorin Andrea Lauterbach und Ernährungsexpertin Jutta Löbert.