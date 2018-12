Sternstunden 2018: viele wertvolle Hilfsprojekte in Unterfranken

Sternstunden-Kuchen in Windheim

Auch im Landkreis Main-Spessart gibt es viele Herzensprojekte für die Sternstunden. Seit mehr als 20 Jahren sind zum Beispiel Tanja und Michael Rupert für die Hilfsaktion aktiv. Diesmal haben die beiden einen großen Kaffeenachmittag in Windheim, einem Ortsteil von Hafenlohr, auf die Beine gestellt. Es gab hausgemachte Kuchen und andere Leckereien. Der Erlös für die Sternstunden: beachtliche 1.162 Euro und 70 Cent. Eine Helferin an der Kuchentafel war übrigens Melanie Michl aus Würzburg, bekannt als Konditorexpertin bei "Wir in Bayern" im BR Fernsehen.

Kleinlangheim - ein Sternstunden-Dorf im Landkreis Kitzingen

Im Kleinlangheim im Landkreis Kitzingen ist der Zweite Bürgermeister Dieter Zeller so richtig stolz auf sein Dorf. Beim Weihnachtsmarkt in der romantischen Kirchenburg-Anlage wurde am vergangenen Wochenende auch an Sternstunden gedacht. Es gab einen eigenen Sternstunden-Stand, der Posaunenchor spielte gegen Spenden ein Wunschkonzert, die Schulkinder und die Landfrauen haben gebastelt. Und so konnte Dieter Zeller einen Scheck über 3.000 Euro im Würzburger BR-Studio vorbeibringen.

Viele Musikvereine spielen für die Sternstunden auf

Zu den Unterstützern der Sternstunden gehören auch immer wieder Musikgruppen. Ein Beispiel aus dem Landkreis Würzburg ist der Musikverein Unterpleichfeld, eine Gruppe mit exzellentem Ruf. Gleich vier verschiedene Ensembles spielten in der Advents- und Vorweihnachtszeit diverse Konzerte - und die Aktiven rund um Andreas Kleinhenz hatten dabei stets die Hilfsaktion des BR im Sinn. Ihre musikalischen Beiträge spielten 1.000 Euro für die Sternstunden ein.

Unterfränkische Weinprinzessinen am Spendentelefon

Auch die unterfränkischen Weinhoheiten engagieren sich für die Benefizaktion. Heute am Sternstunden-Tag sind gleich acht Weinprinzessinnen aus Unterfranken nach Nürnberg gefahren. Am Nachmittag verteilen sie am Sternstunden-Stand des Nürnberger Christkindlesmarktes Sterne gegen Spenden. Am Abend sitzen die Weinprinzessinen dann in der Spendenzentrale und freuen sich auf Anrufe. Die Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder aus Randersacker ist übrigens derzeit auf Chinareise, aber ganz bestimmt mit dem Herzen dabei.