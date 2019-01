Sternsinger bringen Söder Segen in die Staatskanzlei

Söder betonte dabei, dass er sich "über jeden, der sich christlich engagiere, freue". Die erfolgreiche Sternsingeraktion sei ein Signal der Hilfsbereitschaft, aber auch ein Signal der christlichen Prägung, so Söder.

"Diese christliche Botschaft ist schon etwas, das guttut. Wir zwingen in Bayern niemanden zu glauben. Aber wer glauben kann, der hat im Leben schon auch Möglichkeiten, der findet Trost, der findet Hilfe." Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

Sternsinger aus Franken

Eine ganz praktische Hilfe gab es auch vom Ministerpräsidenten in die Sammelbox der vier fränkischen Sternsingergruppen aus den Pfarrverbänden Fürth West, Ebrachgrund, Hollfelder Land sowie Münchberg/Sparneck. Selbst unterstützt Markus Söder im Rahmen einer Patenschaft Mädchen in Indien bei der Schulausbildung.

"Das ist ein Beitrag, weil es mir selbst so gut geht, dass ich anderen eben auch etwas geben möchte." Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

Weltweite Solidaritätsaktion

Die Sternsingeraktion ist eine weltweite Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Sie steht in diesem Jahr unter dem Leitwort "Wir gehören zusammen - in Peru und auf der ganzen Welt!". Die Sternsinger wollen den Blick auf weltweit rund 165 Millionen Kinder mit einer Behinderung richten, die besonders in armen Ländern oft vernachlässigt, diskriminiert und ausgegrenzt werden.

Zum Schluss trugen die Sternsinger in der sogenannten Zirbelstube neben dem Büro des Ministerpräsidenten die traditionelle Segensformel auf. In diesem Jahr "20*C+M+B*19". C+M+B steht dabei für den lateinischen Satz "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus).