Sternsinger aus Rieden am Forggensee dürfen zur Kanzlerin

Knapp 900 Pfarrgemeinden hat das Bistum Augsburg – da kommen auch in diesem Winter tausende Kinder zusammen, die als Sternsinger in diesen Tagen wieder Spenden für Kinder in Not sammeln. Einer Sternsingergruppe wird dabei jedes Jahr eine besondere Ehre zuteil: Sie dürfen den Segen zu Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Kanzleramt nach Berlin bringen.

Erfahrene Sternsinger für das Bundeskanzleramt

In diesem Jahr wurden für das Bistum Augsburg die Sternsinger Elena, Emma, Max und Lea aus Rieden im Forggensee ausgewählt. Am Sonntag geht es für sie los in Richtung Hauptstadt. Schon sieben oder acht Jahre Erfahrung haben die vier als Heilige Drei Könige und Sternträger – der Besuch bei der Kanzlerin macht sie aber trotzdem etwas nervös.

"Es ist schon aufregend, weil Angela Merkel ist jetzt auch niemand, den man oft trifft. Das ist jetzt einmal und das ist schon eine coole Chance." Sternsängerin Elena

Singen, Gruppenfoto und Mittagessen in der Kantine

Gemeinsam mit 104 anderen Sternsingern bringen sie den Segen ins Kanzleramt. Erst singen sie gemeinsam, dann gibt es den Segen für das Haus, ein Gruppenfoto mit Angela Merkel und anschließend Mittagessen in der Bundeskanzleramts-Kantine. Für Emma wird der Besuch allerdings schon mit der Fahrt zum Kanzleramt ein Erfolg.

"Ich freue mich am meisten, wenn wir mit den Polizeiautos reinfahren. Wir werden da abgeholt und dann werden wir ins Bundeskanzleramt reingefahren mit der Polizei und das finde ich sehr cool." Sternsängerin Emma

Sternsinger mussten extra Lieder einstudieren

Was Bundeskanzlerin Angela Merkel angeht, wollen die vier dagegen ganz ruhig bleiben. Besondere Antworten haben sie sich noch nicht überlegt, das wird spontan gemacht.

Mit den Liedern für das Programm im Kanzleramt war das dagegen nicht ganz so einfach. Die mussten Elena, Emma, Max und Lea extra einstudieren. Alle Strophen hat er noch nicht im Kopf, meint Max, aber im Zug ist noch genug Zeit, um zu üben.

Ein Extra-Tag für die weite Anreise

Da die Sternsinger aus Rieden am Forggensee eine der weitesten Anreisen nach Berlin haben, dürfen sie außerdem noch einen Tag länger in der Hauptstadt bleiben. Zwei Dinge stehen dabei auf jeden Fall auf dem Programm: eine Besichtigung des Brandenburger Tors und eine ausgiebige Shopping-Tour.