Sternsinger aus Großheubach beim Empfang im Kanzleramt

"Es war sehr schön und interessant, die Kanzlerin zu sehen und ihr die Hand zu schütteln", sagt die 14-jähirge Elea Huller. Es seien "viele Eindrücke auf einmal", berichtete Anna Heinz (15). "Es war auf jeden Fall etwas Neues, man konnte viel mitnehmen." Moritz Kissel (17) lobt auch den reibungslosen Ablauf des Empfangs: "Es war sehr schön organisiert." In ihrer Rede habe die Kanzlerin Kanzlerin das Engagement der Sternsinger gelobt: "Sie fand es sehr schön, dass sich jedes Jahr so viele Sternsinger auf den Weg machen." Auch auf das Motto der Sternsinger-Aktion sei sie eingegangen, berichtet Robin Ziegler (15). "Es war ein ziemlich cooles Erlebnis und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht."

Straffe Organisation

Weil die Gruppen in alphabetischer Reihenfolge zum Foto mit der Bundeskanzlerin gerufen wurden, waren die Vertreter des Bistums Würzburg die letzten. Die Zeit habe leider für nicht mehr als "Hallo" und "Guten Tag" gereicht, bedauert Link. "Frau Merkel hat gefragt, woher wir kommen und ob wir gut angekommen sind. Es war alles sehr straff organisiert."

Anreise mit dem Zug

Fünf Mal schon haben sich die Großheubacher Sternsinger für die Teilnahme am Bundeskanzlerinnen-Empfang beworben. Vor allem Jakob (18) hat sich dabei sehr engagiert: "Es ist dieses Jahr mal was ganz Besonderes." Er sieht das sowohl ein wenig als Belohnung für den Einsatz in den vergangenen Jahren, als auch als Imagepflege für die Kirche vor Ort: "Vielleicht ist das auch ein bisschen Motivation, hier vor Ort neue Leute zu gewinnen, die sich für die Kirche engagieren." Den Großheubachern wurde aber schon auf der Fahrt nach Berlin eine besondere Aufgabe zuteil: Die Deutsche Bahn hatte bei ihnen angefragt, ob sie in ihrem Zug von Hanau nach Berlin, auch als Sternsinger auftreten könnten: Die fünf Großheubacher sind also durch den Zug gelaufen und haben in jedem der 14 Waggons ihr Lied gesungen.

"Die Fahrgäste waren überrascht, aber sie haben sich zum größten Teil gefreut. Wir haben positive Rückmeldungen bekommen." Jakob Link

Erfahrene Sternsinger

Jeder aus der Großheubacher Gruppe ist schon seit mindestens sieben Jahren als Sternsinger aktiv. Vor der großen Fahrt werden die fünf ein paar Tage als Gruppenleiter mit ihrer jeweiligen Königsschar durch ihren Heimatort ziehen. Drei bis vier Tage sind sie jedes Jahr und bei jedem Wetter unterwegs, um den Segen zu bringen und Spenden für die Projekte des Päpstlichen Kindermissionswerks zu sammeln. Die Sternsingeraktion steht 2019 unter dem Motto "Kinder helfen Kindern". Deutschlandweit wurden 2018 über 48 Millionen Euro gesammelt. Das Geld wird über das Kindermissionswerk an Kinder in Not in der ganzen Welt verteilt.

Größte Hilfsaktion von Kindern für Kindern

Heuer sind deutschlandweit rund 300.000 Kind und Jugendliche im Königsgewand von Haus zu Haus gezogen, um Spenden zu sammeln. Damit ist die Aktion Dreikönigssingen nach eigenen Angaben die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Schwerpunktland der Hilfsaktion ist in diesem Jahr Peru.