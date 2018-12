Sternsinger aus Großheubach beim Empfang im Kanzleramt

Für die Sternsinger aus Großheubach geht damit ein Traum in Erfüllung. Der 18-jährige Jakob Link hat schon fünfmal die Postkarte aus dem Sternsingermagazin abgeschickt, mit der man sich für die Teilnahme bewirbt. Jetzt hat es geklappt. Mit ihm reisen die 15-jährige Anna Heinz, die 14-jährige Elena Huller, der 17-jährige Moritz Kissel und der 15-jährige Robin Ziegler nach Berlin.

Erfahrene Sternsinger

Jeder aus der Großheubacher Gruppe ist schon seit mindestens sieben Jahren als Sternsinger aktiv. Vor der großen Fahrt werden die fünf ein paar Tage als Gruppenleiter mit ihrer jeweiligen Königsschar durch ihren Heimatort ziehen. Drei bis vier Tage sind sie jedes Jahr und bei jedem Wetter unterwegs, um den Segen zu bringen und Spenden für die Projekte des Päpstlichen Kindermissionswerks zu sammeln. Die Sternsingeraktion steht 2019 unter dem Motto "Kinder helfen Kindern". Deutschlandweit wurden 2018 über 48 Millionen Euro gesammelt. Das Geld wird über das Kindermissionswerk an Kinder in Not in der ganzen Welt verteilt.

Zusatzauftrag in der Bahn

Die Großheubacher haben bei ihrer Reise noch einen ganz besonderen Auftrag. Die Deutsche Bahn hat sie gefragt, ob sie in ihrem Zug, der sie von Hanau nach Berlin bringt, auch als Sternsinger auftreten können. Am 6. Januar wird es deshalb im Zug eine Durchsage geben, die ankündigt, dass die Sternsinger an Bord sind. Dann laufen sie durch den Zug und singen in jedem der 14 Waggons ihr Lied.