Sternsinger aus dem Bistum Würzburg im Bundeskanzleramt

Drei Sternsingerinnen und ein Sternsinger aus dem Hammelburger Ortsteil Westheim im Landkreis Bad Kissingen vertreten am 5. Januar das Bistum Würzburg beim Empfang der deutschen Sternsinger bei Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Fabian Vollpert, Finnia Hartung, Johanna Hartmann und Mia Becker hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb Dreikönigssingen beteiligt und beim Preisrätsel die richtige Lösung gefunden.

Sternsinger aus Hammelburg gut vorbereitet

Fabian, Johanna und Finnia sind bestens vorbereitet. Sie tragen bereits ihre Kostüme als Kaspar, Melchior und Baltasar. Die zehnjährige Mia ist die Sternträgerin. Fabian ist mit 17 Jahren der Sternsinger mit der längsten Erfahrung. Er war schon als Sechsjähriger dabei. Jetzt macht er eine Ausbildung zum KfZ-Mechatroniker. Für die Fahrt nach Berlin hat er sich freigenommen. "Ich freue mich, das Bistum Würzburg dort vertreten zu dürfen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Berlin", sagt Fabian.

Für den Besuch im Bundeskanzleramt haben die Betreuerinnen der Westheimer Sternsinger, Andrea Breunig und Monika Horcher, ihren Sternsingern keine neuen Kleider geschneidert. Sie verfolgen seit Jahren mehr den Gedanken des Upcyclings. So verpassen sie ihren Heiligen Drei Königen beispielsweise umgenähte Vorhänge als Überhänge.

Sternsinger sammeln zum 65. Mal Spenden

Zum 65. Mal sammeln rund 300.000 Sternsinger bundesweit am Dreikönigstag für das Kindermissionswerk. Knapp 1,3 Milliarden Euro sind bereits in über 77.000 Projekte weltweit geflossen. Wenn sie Gelegenheit hätte, mit Bundeskanzler Olaf Scholz ein paar Worte zu wechseln, dann würde Betreuerin Andrea Breunig das gerne tun: Sie finde heuer das Motto "Kinder stärken, Kinder schützen" sehr schön. Auch, wenn man dabei möglicherweise zunächst an Kinder in ärmeren Ländern denke, glaube sie, dass es auch in unserer Gesellschaft sehr wichtig sei, "dass Kinder wieder eine Stimme bekommen, weil in unserer Gesellschaft alles auf Profit und Konsum ausgelegt ist. Richtig Zeit für die Kinder ist eigentlich wenig", sagt sie.

Zum Artikel: Bayerische Sternsinger beim Neujahresgottesdienst mit dem Papst

Sternfahrt nach Berlin

Aus insgesamt 27 deutschen Bistümern werden Kinder und Jugendliche in den Kostümen von Kaspar, Melchior und Balthasar mit jeweils einem Sternträger zu dem Empfang nach Berlin kommen. Seit 1984 bringen die "Heiligen Drei Könige" jedes Jahr ihren Segen ins Bundeskanzleramt. Aus Bayern kommen Sternsingerinnen und Sternsinger aus den Bistümern Augsburg, Bamberg, Eichstätt, München-Freising, Passau, Regensburg und Würzburg. Die Sammlung der Sternsinger ist heute weltweit die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Das "Kindermissionswerk" sammelt Geld für Projekte unter anderem in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien oder Osteuropa.

Bei der Sternsinger-Aktion vor drei Jahren hatten die Kinder und Jugendlichen in der Diözese Würzburg knapp 1,6 Millionen Euro gesammelt. In 750 Gemeinden waren rund 8.000 Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs.