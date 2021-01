Sternsinger-Aktion: Wohin gehen die Spenden dieses Jahr?

Nicht vor der Haustür, sondern im Internet kann man die Sternsinger in diesem Jahr treffen. Die Spendendose dazu gibt es in diesem Jahr auch online. Das gesammelte Geld geht an über 1.000 Projekte in der ganzen Welt. Besonders hervorgehoben wird heuer die Ukraine. Dort leben viele Kinder ohne ihre Eltern, weil diese zum Arbeiten im Ausland sind, wo sie mehr verdienen.

Sternsinger sammeln für Kinder in Ukraine

Der Journalist Willi Weitzel aus dem oberbayerischen Herrsching ist Pate der Sternsinger-Aktion. Er war für einen Film in der Ukraine unterwegs und war dabei, als das Foto gemacht wurde, das nun überall auf den Plakaten der Sternsinger-Aktion hängt.

Man sieht darauf die beiden Zwillinge Nastia und Kola, die ihrem Vater hinterherschauen, der mit einem Auto ins Ausland davon fährt. "Für Monate. Wann sehen sie ihn wieder, das wissen sie nicht. Das hat mich zutiefst berührt. Ich habe viele dieser Kinder getroffen", erzählt Weitzel.

Eltern arbeiten im Ausland - Kinder müssen ohne sie aufwachsen

Die Caritas in der Ukraine schätzt, dass mittlerweile rund zwei Millionen Kinder nur mit einem Elternteil oder ganz ohne Eltern aufwachsen, weil diese zum Arbeiten im Ausland sind. Großeltern, andere Verwandte oder Pflegefamilien kümmern sich dann um die Kinder.

Vladimir Viitovitch ist der Pfarrer der ukrainischen Gemeinde in München. Er kennt das Problem in seinem Heimatland. Die wirtschaftliche Situation ist schlecht und Arbeit nicht gut bezahlt. Darum würden die Eltern ins Ausland gehen, um dort bessere Arbeitsbedingungen zu suchen.

"Es gibt eine ganze Generation von Kindern gibt, die ohne ihre Mütter, ohne ihre Eltern aufgewachsen sind. Die Kinder haben die Mutter nur einmal, zweimal oder dreimal im Jahr gesehen." Pfarrer Vladimir Viitovitch

Caritas hilft Kindern von Arbeitsmigranten

Die Sternsinger-Aktion will diesen Kindern von Arbeitsmigranten helfen. In insgesamt elf Tageszentren in der ganzen Ukraine verteilt bietet die Caritas den Kindern Gemeinschaft, psychologische Betreuung und Seelsorge, damit sie mit der schwierigen Situation besser umgehen können.

Sternsinger-Pate Willi Weitzel hofft, dass auch dieses Jahr wieder fleißig gespendet wird, auch wenn es hauptsächlich Online geht. Denn die Probleme seien durch die Pandemie nicht weniger, sondern eher mehr geworden.

"www.sternsinger/spendendose ist das Stichwort, das hab ich so im Kopf, weil ich das jedem sage und natürlich auch selber schon gemacht habe." Journalist Willi Weitzel

Sternsinger-Aktion bis zum 2. Februar verlängert.

Die Sternsinger-Aktion wurde in diesem Jahr bis Maria Lichtmess - also bis zum 2. Februar verlängert. So soll es gelingen, dass der Segensgruß und ein Segens-Paket möglichst viele Menschen erreicht und auch noch länger gespendet werden kann. In dem Paket gibt’s gesegnete Kreide und einen Aufkleber mit dem traditionellen Haussegen C + M + B – Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus.