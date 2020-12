Sternsingen: Gottesdienst-Livestream und Quiz

Hunderte von Sternsinger in prachtvollen Königskostümen, mit Kronen und Weihrauchfässern, ausgestattet mit Holzstern und Kreide – das wäre das Publikum, vor dem Augsburgs Bischof Bertram Meier eigentlich die diesjährige Sternsingeraktion eröffnen würde. Doch im Corona-Winter ist das undenkbar. Deshalb hat sich das Bistum Alternativen überlegt.

Livestream zum Gottesdienst

Der Gottesdienst findet in der Kapelle des Bischofshauses in Augsburg statt, im kleinsten Kreis: Drei Sternsinger aus der Dompfarrei sind eingeladen. Sie sollen stellvertretend für alle Sternsinger der Diözese Augsburg stehen. Damit trotz Corona so viele Menschen wie möglich am Gottesdienst teilnehmen können, wird es einen Livestream auf der Webseite und der Facebook-Seite des Bistums Augsburg geben.

Ausgefallene Sternsingeraktion war keine Option

Die Sternsingeraktion ausfallen zu lassen - das sei nie in Frage gekommen, sagt das Bistum. Statt der traditionellen Hausbesuche und Segnungen hat sich das Programm ins Internet verlagert – und auch die Spenden. Das Bistum bietet etwa auch Segenspakete oder –aufkleber mit Briefen, Sprüchen und Grußkarten zum Verschicken und Verteilen an.

„Sternsinger-Challenge“: Quiz rund um die diesjährige Aktion

So hat sich das Bistum eine digitale „Sternsinger-Challenge“ für Kinder und Jugendliche ausgedacht: Fünf Fragen zum Thema Sternsingen und zur diesjährigen Sammelaktion sollen dort beantwortet werden. Dabei Für jede Teilnahme spendet die Abteilung Weltkirche des Bistums einen Betrag in Höhe von fünf Euro an Hilfsprojekte des Kindermissionswerks.

Mehr Teilnehmende als erwartet

Mittlerweile haben laut Bistum mehr als 300 junge Menschen am Quiz teilgenommen. Weil damit das Wunschziel von 200 Teilnehmenden übertroffen ist, wird der Augsburger Bischof Bertram Meier zusätzlich 1.000 Euro spenden.

Spendenziel: Ukraine

Die Spenden gehen heuer in die Ukraine, denn dort wachsen laut Bistum viele Kinder ohne Vater, Mutter oder beide Elternteile auf, weil diese im Ausland arbeiten. Studien zeigen demnach, dass die längere Abwesenheit der Eltern den Kindern emotional und sozial schadet. Bei der vergangenen Dreikönigsaktion hatten Sternsinger aus den 902 Pfarreien der Diözese Augsburg insgesamt mehr als 3,5 Millionen Euro für Menschen in Not gesammelt.