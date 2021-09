Sternfahrt nach München: Mit dem Rad gegen die IAA

Fast ein Jahr hat Andreas Schön auf diesen Samstag hingearbeitet. Vor gut elf Monaten hat er eine sogenannte Radsternfahrt nach München angemeldet. Als Demonstration gegen die Internationale Automobilausstellung. "Die Menschen kommen aus dem ganzen Münchner Umland, aus Augsburg zum Beispiel“, sagt Andreas Schön, der auch Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in München ist.

Sternfahrt soll auch Erlebnis für Familien sein

So planen die Veranstalter die Radsternfahrt: Auf 16 Routen sollen 30.000 Demonstranten nach München radeln. Die Fahrt startet am Vormittag von verschiedenen Städten rund um München aus, darunter Augsburg, Freising, Herrsching und Rosenheim. Währenddessen findet dann zwischen Königsplatz und Theresienwiese die Fußgängerdemo statt. Um 15.00 Uhr treffen sich alle Teilnehmer zu einer großen Abschlusskundgebung auf der Münchner Theresienwiese. Ob es wirklich so viele Radler werden, hänge vom Wetter ab, sagt Schön. "Wir wären auch mit der Hälfte zufrieden."

Rad-Verband will Auto aus dem Städten zurückdrängen

Die Radl-Demo richtet sich gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA). Dort stellen die Autokonzerne vor allem Elektroautos aus, geben sich klimafreundlich. Andreas Schön kritisiert, dass das nicht das wahre Geschäftsmodell sei. Weiterhin dominiere der Verbrenner das Geschäft der Konzerne. Und: "Die Elektroautos allein lösen das Problem nicht. Sie verstopfen immer noch unsere Straßen." Außerdem habe sich der VDA, der Verband der deutschen Automobilwirtschaft, gegen Pop-Up-Fahrradwege ausgesprochen.

Sternfahrt mit Zusammenschluss Naturschutzverbände

ADFC-Mann Schön veranstaltet die Sternfahrt in einem Bündnis. Neben dem ADFC sind dabei: die Deutschen Umwelthilfe, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, die Naturfreunde, Attac und Greenpeace. Das Bündnis kündigte einen friedlichen, bunten und breiten Protest an.

In Hinblick auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen IAA-Gegnern und Polizei von Freitag, sagt Schön: "Unsere Demo richtet sich an Familien, auch Kinder sind dabei. Wir gehen davon aus, dass alles friedlich bleibt. Es soll ja auch ein schönes Erlebnis sein." Die Botschaft sei klar: Die Radsternfahrt soll keine Radikalen ansprechen, sondern eine möglichst breite Gesellschaft.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Großraum München

Wegen der Sternfahrt kommt es nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats (KVR) zu Straßensperren. Das KVR stehe mit den Veranstaltern und der Polizei in Kontakt, um sowohl die Versammlungsfreiheit als auch die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Nach Polizeiangaben, begleiten Beamte die Versammlungsteilnehmer auf den Strecken, um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten. "Auch werden damit in Verbindung stehende Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten", teilt die Polizei mit.

Aufgrund erforderlicher Verkehrssperrungen auf den Strecken könne es im angegebenen Zeitraum, aber auch nach Abschluss der Schlusskundgebung, zu stärkeren Verkehrsbehinderungen kommen. Betroffen wird nicht nur die Stadt München sein, sondern auch das Umland.

Grundsätzlich empfiehlt die Polizei für den Samstag: "Planen Sie mehr Zeit für ihre Fahrten ein." Wenn möglich sollen Verkehrsteilnehmer die angegebenen Strecken umfahren. Außerdem empfiehlt sich, die Social-Media-Kanäle der Polizei zu verfolgen.