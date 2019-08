Sternenpark Rhön kämpft gegen Lichtverschmutzung

Unter Lichtverschmutzung versteht man künstliches Licht etwa von Straßenlaternen, Werbeflächen und Schaufenstern, das ungenutzt die natürliche Nachtlandschaft und den Himmel aufhellt. Die Dunkelheit wird mit Kunstlicht überlagert und "verschmutzt" - dadurch sind etwa weniger Sterne am Himmel zu sehen. Zudem kann es der Tier- und Pflanzenwelt schaden.

"Wir haben schon eine Menge erreicht. Wir alle sollten aber unsere Anstrengungen erhöhen, um noch mehr für den dringend notwendigen Schutz der Nacht zu tun." Sternenpark-Managerin Sabine Frank in Fulda.

Erste Erfolge seien durch viel Aufklärung gelungen, berichtete Frank. So habe sich die Lichtverschmutzung im öffentlichen Raum etwas verringert. Viele Kommunen in Osthessen, Bayern und Thüringen rüsten ihre Straßen und Gebäudebeleuchtung zunehmend umweltverträglich um, wie die Fachfrau beobachtet. In Unterfranken ist es Sondheim vor der Rhön.

Außenbeleuchtung reduzieren

Doch problematisch sei weiterhin: Von Gewerbeflächen und Privatgrundstücken aus strahle noch zu viel Licht unnötig gen Himmel. Frank empfiehlt: Außenbeleuchtung nur dahin richten, wo sie gebraucht wird. Und nur oranges oder warmweißes Licht mit 2.000 bis 3.000 Kelvin verwenden.

Das Biosphärenreservat Rhön setzt sich als Naturschutzgebiet für den Erhalt natürlicher Dunkelheit ein. Im August 2014 erhielt es auf Antrag der Arbeitsgemeinschaft Rhön die Auszeichnung als Sternenpark. Damit ist das Versprechen verbunden, Umweltbelastungen durch Lichtverschmutzung zu verringern sowie zur Gesunderhaltung aller Lebewesen und Energieeinsparung beizutragen.

Schlecht für Tiere und Pflanzen

In Deutschland gibt es insgesamt vier Sternenparks: Neben der Winklmoosalm in Reit im Winkl und dem Nationalpark Eifel auch der Sternenpark Westhavelland. Die Auszeichnung als Sternenpark wird nur an Gebiete verliehen, die eine natürliche Nachtlandschaft aufweisen und sich für deren Erhalt einsetzen.

In der Rhön - im Dreiländereck von Hessen, Bayern und Thüringen - ist eine dunkle Nacht von besonderer Bedeutung. Dort leben viele Tiere und Pflanzen, die nachtaktiv sind und eine natürliche Umgebung ungestört von künstlicher Beleuchtung brauchen. Unter der Aufhellung des Nachthimmels leiden besonders Insekten, weil sie an den Lichtquellen verenden.