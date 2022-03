Sternenpark Rhön bildet neue Sternenführer aus

Das Mittelgebirge Rhön ist seit acht Jahren als Internationaler Sternenpark anerkannt. Das ist kein Erlebnispark mit Ein- und Ausgang, sondern eine Auszeichnung, die ein Gebiet nur dann erhält, wenn es eine besonders schützenswerte und nahezu natürliche Nachtlandschaft vorweisen kann. Dies erkannte die International Dark-Sky Association dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön im Jahr 2014 zu. Seitdem bietet ein Verein nächtliche Sternenführungen an. Längst kommen Touristen aus allen Teilen Deutschlands in die Rhön, um daran teilzunehmen.

20 neue Sternenführer für die Rhön

Doch zuletzt mussten immer wieder Führungen abgesagt werden. Es gab zu wenige Gästeführerinnen und Gästeführer, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Das soll sich jetzt ändern: Der Sternenpark Rhön bildet weitere 20 Sternenführerinnen und Sternenführer aus. Ihre Ausbildung begann am Wochenende in der Umweltbildungsstätte Oberelsbach im Landkreis Rhön-Grabfeld. Bis Juli erhalten die Teilnehmenden an fünf Wochenenden und in 80 Unterrichtsstunden eine umfassende Schulung über die "Rhön bei Nacht".

Sternenhimmel in der Rhön

Die Tourguides machen die Besucherinnen und Besucher mit den Besonderheiten des Sternenparks in der Rhön vertraut. Sie sollen in erster Linie eine Orientierung am Sternenhimmel ermöglichen, Sternenbilder und Mondphasen oder die Entstehung von Tag und Nacht erklären. Denn in sehr klaren Nächten können in der Rhön einige Tausend Sterne identifiziert werden. Kaum weniger beeindruckend sind hier Mondnächte, in denen sich ein schwach silbriger Schein wie ein Schleier über die nächtliche Hügellandschaft legt.

Sternenführer informieren über Schutz der Nacht

Die neuen Sternenführerinnen und Sternenführer werden jedoch nicht nur über astronomische Themen informieren, sondern auch über umweltverträgliches Verhalten in der Natur, den Schutz der Nacht und den Schaden durch Lichtimmissionen. Mit der Auszeichnung als Sternenpark hat sich die Rhön dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Reduzierung der Lichtverschmutzung umzusetzen. Viele Tiere und Pflanzen in der Rhön sind nachtaktiv und benötigen daher natürliche Nachtlandschaften mit einem klaren hell-dunkel-Wechsel. Deshalb werden Maßnahmen zur Eindämmung dieser Verschmutzung in der Rhön kontinuierlich umgesetzt.

Viele Bewerber für Sternenführer-Ausbildung

Die Suche nach neuen Gästeführerinnen und Gästeführern für den Sternenpark stieß auf eine unerwartet hohe Resonanz. 90 Bewerber wollten diese Ausbildung absolvieren. Eine von ihnen ist Elke Heppt, die bereits in der Erwachsenenbildung arbeitet. "Für mich ist dies auch eine Möglichkeit, meine Heimat bekannter zu machen", sagt die Teilnehmerin aus Mellrichstadt. Tatsächlich richtete sich die Ausschreibung speziell an Interessierte aus den umliegenden Gemeinden des Biosphärenreservats, die sich der heimischen Natur und ihrem Schutz und Erhalt besonders verbunden fühlen.

Florian Janz aus Ginolfs hat noch eine andere Motivation. Er arbeitet bereits als Gästeführer. Durch die zusätzliche Ausbildung zu einem Sternenführer erhofft er sich nun "ein zweites Standbein" für seine berufliche Zukunft. Pro Führung erhalten die Führer 100 Euro, außerdem werden ihre Fahrtkosten erstattet.

Astronomische Vorkenntnisse sind keine Voraussetzung

Astronomische Vorkenntnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren erwünscht, aber nicht zwingend nötig. Wichtiger war ein grundlegendes Interesse für die Nacht – und für deren Pflege. Denn das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön sieht sich dem Schutz von Natur, Tier und Mensch gleichermaßen verpflichtet. Bei der Auszeichnung zum Sternenpark wurde bereits betont, dass etwa Zugvögel überwiegend in der Nacht fliegen und durch sogenannte Lichtglocken ihre Orientierung verlieren. Auch das menschliche Hormonsystem reagiert speziell auf künstliches Licht bei Nacht. So drosselt Kunstlicht die Produktion von Melatonin des Körpers.

Kooperation von drei Bundesländern

Organisiert wird die Ausbildung der Gästeführer länderübergreifend von den Verwaltungen des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön und in Zusammenarbeit mit dem Verein Sternenpark Rhön. Die Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Fulda, Schmalkalden-Meiningen und Wartburgkreis fördern sie ebenso wie die Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) Nördliche Kuppenrhön. In drei Bundesländern wird auch ausgebildet. Nach Oberelsbach und Bad Brückenau in Bayern sind das hessische Fulda sowie Reichenhausen und Dermbach in Thüringen weitere Schulungsorte. Dementsprechend kommen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bayern, Hessen und Thüringen.

Sternenführer müssen körperlich fit sein

Sie müssen neben Praxisübungen auch Exkursionen und Hospitationen bei Sternenführungen bewältigen. Die Inhalte des Ausbildungsprogramms vermitteln aktive Sternenführerinnen und Sternenführer des Vereins sowie Referenten mit langjähriger Erfahrung in der Umweltbildung und Umweltkommunikation.

Von den Teilnehmenden wird auch erwartet, dass sie körperlich fit sind und eine zweistündige Wanderung durch das Rhöner Mittelgebirge problemlos bewältigen. Außerdem müssen sie trittsicher sein, da die Führungen bei Nacht ohne Taschenlampen stattfinden.

Sternenpark Rhön will weitere Führungen anbieten

Und die künftigen Begleiterinnen und Begleiter durch den Sternenpark müssen oft kurzfristig und meist an Wochenenden zur Verfügung stehen. Für Joachim Schneider vom UNESCO-Biosphärenreservat war ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl unter den vielen Bewerbern, dass sie "mittel- bis langfristig Freude an dieser Arbeit haben und nicht gleich wieder abspringen."

Sobald sie eine theoretische und praktische Prüfung bestanden haben, erhalten die Teilnehmer eine Zertifizierung und gelten damit als anerkannte Sternenparkführerinnen und Sternenparkführer. Mit ihrer Hilfe will der Sternenpark Rhön sein Angebot ausweiten und zusätzliche Führungen anbieten.