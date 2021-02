Sterneküche zum Valentinstag: Anton Schmaus verrät, wie es geht

Viele Restaurants wären am Wochenende eigentlich ausgebucht. Doch in Zeiten von Corona ist zum Valentinstag am 14. Februar dieses Jahr alles anders. Wer sein Herzblatt dennoch kulinarisch verwöhnen will, kann selbst den Kochlöffel schwingen - und das wie Regensburgs Sternekoch Anton Schmaus. Zum Valentinstag lässt sich der gebürtige Viechtacher in die Töpfe schauen und empfiehlt ein recht einfach und schnell umsetzbares Zwei-Gänge-Menü mit Wow-Effekt: Als Hauptspeise gibt es ein Risoni-Risotto mit Garnelen auf asiatische Art und als Nachspeise eine Vanille-Panna-Cotta mit heißen Himbeeren.

Die Zubereitung allein dauert rund eine Stunde, plus eine Stunde zum Kaltstellen der Panna Cotta. Beide Gerichte lassen sich auch in einer vegetarischen Variante zubereiten. Und der eingesetzte Chili, sorgt für den nötigen Pep, denn ihm wird eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt.