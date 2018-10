Sterneküche in der Mensa: TV-Koch Marquard in Forchheim

Die Herder-Ehrenbürg-Mensa der beiden Forchheimer Gymnasien hat Probleme. Zwar bemüht sich die Betreiberin der Mensa, Sabrina Wittnebel, täglich frisch gekochtes und gesundes Mittagessen auf den Tisch zu bekommen – doch zu wenige Schüler nehmen das Angebot an. Nun soll ein Sternekoch helfen.

Angebot ohne Nachfrage

Nicht einmal zehn Prozent der mehr als 1.800 Schülerinnen und Schüler essen in der Schulmensa in Forchheim. Obwohl es für 3,80 Euro ein Hauptgericht, einen Salat und einen Nachtisch gibt. Frisch, regional und saisonal für den günstigen Preis zu kochen sei zwar schwierig, aber möglich, sagt Mensabetreiberin Sabrina Wittnebel. Allerdings nur, wenn es auch genug Kunden gibt.

Hilfe vom Sternekoch

Heute hat sich die Mensachefin Hilfe geholt: Sternekoch Stefan Marquard wirbelt durch die Küche. Der Fernseh- und Sternekoch mit dem langen Ziegenbart und dem markanten Stirnband kocht auf Einladung von Sabrina Wittnebel mit Schülerinnen und Schülern. Diese Aktion bietet Marquard in Zusammenarbeit mit einer de Krankenkasse Knappschaft unter dem Titel "Sterneküche macht Schule" an.

"Bock auf Kochen“"

Vor einem Jahr hatte sich die Mensabetreiberin beworben. Seit 2016 lief die Aktion bundesweit. Das Ziel: Das Schulessen nachhaltig zu verbessern. Dabei will der Profikoch nicht nur das Küchenteam motivieren, es geht auch um die Abläufe und Arbeitsweisen, sowie Tipps zu gesunden und leckeren Lebensmitteln, von der Einkaufsplanung bis hin zur schonenden Zubereitung. Die Schüler will man dabeihaben, um ihnen "Bock auf Kochen" zu machen, so Marquard.