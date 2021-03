Sternekoch übernimmt leerstehendes Gasthaus in Nordheim

"Dieses wunderbare Traditionsgasthaus passt sehr gut in unser Portfolio – außerdem will ich meinen 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Perspektive geben", sagt der Sternekoch Bernhard Reiser. Er spricht vom Gasthaus "Zehnthof" in Nordheim am Main im Landkreis Kitzingen. Reiser wird das Gasthaus übernehmen.

Leerstehender Gasthof in Nordheim wird renoviert

Ein Test im letzten Jahr verlief laut Reiser bereits vielversprechen. Da hatte er den Zehnthof in Nordheim bereits erfolgreich als "Pop-Up-Restuarant" betrieben. Zuvor hatte das Haus seit 2016 ohne Pächter und Betreiber leergestanden. Der Erfolg habe ihn ermutig, dort weiter zu machen, sagt der Sternekoch. Er hat jetzt mit dem Eigentümer, der Winzergenossenschaft DIVINO Nordheim Thüngersheim, einen Mietvertrag geschlossen.

Neuer Glanz im historischen Gemäuer

Der Zehnthof in Nordheim wird momentan bereits renoviert. Die alten Eichendielen werden abgeschliffen, Bänke und Stühle werden neu gepolstert, die Räume bekommen einen neuen Farbanstrich. In der Küche investiert Bernhard Reiser in neue Geräte. Der Würzburger Gastronom, der mit seinem Reiser's am Stein bereits seit 17 Jahren einen Michelin-Stern hält, will im Zehnthof künftig eine ehrliche, fränkische Landgasthof-Küche mit Produkten aus der Region bieten. "Wir werden handwerklich bodenständig kochen", so Reiser.

Gebaut im Jahr 1585

Der Zehnthof in Nordheim wurde 1585 gebaut und bis 1688 immer wieder erweitert. In dieser Zeit hatte die Benediktinerabtei Münsterschwarzach Besitz und Einfluss in Nordheim. Um dem Kloster im Ort ein repräsentatives Gebäude zu geben, ließ Abt Johannes IV. Burckhardt 1585 den ersten Teil des Zehnthofs errichten. 1755 wurde im Zehnthof eine spätbarocke Kapelle eingerichtet. In den Kellern lagerten in guten Zeiten bis zu 6.000 Hektoliter Wein. Nach der Säkularisation wurde der Zehnthof als Kindergarten und Schwesternstation genutzt. Seit 1965 gehört das Gebäude der heutigen Winzergenossenschaft DIVINO Nordheim Thüngersheim.