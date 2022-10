Sternekoch Heinz Winkler ist tot

Sternekoch Heinz Winkler ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Nachricht vom Tod des berühmten Starkochs bestätigte der Leiter der Tourist-Info von Aschau, Herbert Reiter, mit Worten tiefer Betroffenheit gegenüber BR24. Eine Mitarbeiterin seines Nobelhotels – und Restaurants in Aschau "Residenz Heinz Winkler“ teilte auf BR24-Anfrage mit, es werde im Laufe des Tages eine offizielle Mitteilung der "Residenz" geben.

Nach Informationen der "Bild" soll Winkler in seinem Privathaus in Aschau am Chiemsee am Freitagabend plötzlich zusammengebrochen und sofort ins Rosenheimer Krankenhaus gekommen sein, wo er ins künstliche Koma versetzt wurde.

Bei Paul Bocuse und Witzigmann gelernt

Der gebürtige Südtiroler übernahm in den 1970er-Jahren von Eckart Witzigmann das Münchner Sternerestaurant "Tantris". Beim berühmten Paul Bocuse und bei Eckart Witzigmann wurde er in die Nouvelle Cuisine eingeführt. Seit 1991 betrieb er die "Residenz" in Aschau im Chiemgau.

Winkler jüngster Dreisternekoch weltweit

1981 wurde ihm der erste Stern im Guide Michelin verliehen. Winkler wurde 1982 mit nur 31 Jahren zum damals jüngsten Dreisternekoch der Welt gekürt. Als erster deutscher Koch bekam Winkler 2001 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Betroffenheit und Trauer in Aschau im Chiemgau

Nach der Nachricht vom Tod seines berühmten Starkochs zeigt sich Aschau im Chiemgau betroffen. Herbert Reiter, der Leiter der Tourist-Info, ist erschüttert und findet sehr persönliche Worte. "Heinz habe ich nicht nur als Menschen, sondern als Gastgeber auf höchstem Niveau unendlich geschätzt", so Reiter gegenüber dem BR-Studio Rosenheim.

Erst vor kurzem habe man noch seine Rose mit den Namen "Heinz Winkler" in Aschau gesetzt und man habe dabei großen Spaß gehabt. "Heinz Winkler bleibt so blühend bei uns im Ort für immer verwurzelt." Heinz Winkler sei nicht nur ein weltweites Aushängeschild mit seiner grandiosen Kochkunst und seinem Gourmet-Tempel – der Residenz – gewesen, sondern auch ein Macher, der seines Gleichen sucht.