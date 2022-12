Sterne ohne Lichtverschmutzung am Hahnenkamm beobachten

Am Hahnenkamm kann man nahezu ungestört von künstlichem Licht den Sternenhimmel beobachten. Weil solche Orte heutzutage durch dichte Besiedlung selten sind, hat die Marktgemeinde Heidenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen eine Sternenliege an der Katharinenkapelle in Hechlingen am See (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) errichtet.

Mit bloßem Auge ist es möglich, dort bei unbedecktem, mondlosem Nachthimmel über 4.000 Sterne zu sehen. Von dort aus könne man auch gut die Milchstraße beobachten, so die Tourismusregion Fränkisches-Seenland. Damit sei zwar keine ausgestattete Sternenwarte geschaffen, aber ein Ort, an dem man ungestört von Fremdlichteinfall sein Teleskop aufstellen und fotografieren könne. Wie letzteres am besten funktioniert, wird dort auf einer Informationstafel beschrieben.

Weil es zwei weitere Orte auf dem Hahnenkamm gibt, die eine fast störungsfreie Sternbeobachtung ermöglichen, hofft Heidenheims erste Bürgermeisterin Susanne Feller (CSU), dass dort in der Zukunft ein "Sternenpark Hahnenkamm" entsteht.

Von solchen Parks gibt es in Deutschland nur vier. Einer davon ist in der Rhön. 2022 wurde der Sternenpark Rhön von der International Dark Sky Association (IDA) zum weltweiten Sternenpark des Jahres gekürt. Dort gibt es auch vielgefragte Sternenparkführungen.