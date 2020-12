Sterne aus Bethlehem für Mitarbeiter der Fichtelgebirgskliniken

Sie sind aus Olivenholz geschnitzt, zeichnen sich durch eine auffällige Maserung aus und wurden im Heiligen Land von christlichen Familien gefertigt. 970 Sterne aus Bethlehem bekamen die Mitarbeiter der Fichtelgebirgskliniken in Marktredwitz und Selb geschenkt. Der Kolpingverband bedankte sich damit bei jedem Beschäftigten der beiden Krankenhäuser für deren Arbeit unter erschwerten Bedingungen wegen Corona.

Christliche Familien schnitzen Sterne aus Bethlehem

Der Kolpingverband im Bezirk Fichtelgau mit Sitz in Marktredwitz hatte die Sterne vom Verein "Christen helfen Christen im Heiligen Land" in Regensburg bezogen. Der Verein hat Kontakte zu den christlichen Familien in Bethlehem, die die Sterne aus Olivenholz fertigen. Das sei eine wichtige Einnahmequelle für diese Familien.