"Stern von Bethlehem" am Montag zu sehen?

Die beiden Planeten Saturn und Jupiter kreisen wie die Erde um die Sonne. Auf ihren Bahnen kommen sie sich regelmäßig nahe, schieben sich also aus Sicht der Erde voreinander. Etwa alle 60 Jahre passiert das, was Astronomen eine "große Konjunktion" nennen.

Wer Nebelloch erwischt, kann Spektakel beobachten

So nahe wie am Montagnachmittag zum Einbruch der Dunkelheit aber, waren sich die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems seit 400 Jahren nicht mehr. Aufgrund des Nebels wird am Montag voraussichtlich wenig zu sehen sein. Wer aber ein Nebelloch erwischt, kann diese "große Konjunktion" in Richtung Südwesten mit bloßen Auge sehen sagt Franz Mädler von der Sternwarte in Ursensollen im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach.

Mögliche Erklärung für den "Stern von Bethlehem"

Diese Sternenkonstellation könnte auch als Erklärung für den biblischen "Stern von Bethlehem" in Frage kommen, wissenschaftlich beweisbar ist es allerdings nicht . Im Matthäus-Evangelium heißt es im Kapitel 2, Absatz 9 zu den Sterndeutern aus dem Morgenland: "Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen".

Aufgrund verschiedener Kalenderzählweisen gilt das Jahr 7 vor Christus in der Wissenschaft als das tatsächliche Geburtsjahr von Jesus. In diesem Jahr fand astronomisch gesehen drei Mal ein solche "große Konjunktion" statt, wie sie am Montag zu sehen ist.

Der Astronom und Naturwissenschaftler Johannes Kepler verbindet Anfang des 16. Jahrhunderts den biblischen "Stern von Bethlehem" ebenfalls mit einer "großen Konjunktion", zusätzlich sogar mit einer Supernova.

Supernova oder Komet?

Er ging davon aus, dass das biblische Phänomen beides war, also eine Sternenkonstellation zwischen Jupiter und Saturn und dazu eine Explosion eines Sterns an seinem Lebensende, eine sogenannte "Supernova". Nach heutiger Ansicht der Astronomen kommt dieses Zusammenspiel aber nicht in Frage. Auch, dass es nur eine Supernova gewesen sein könnte, hält Franz Mädler für sehr unwahrscheinlich.

Die dritte Variante für den "Stern von Bethlehem" ist ein Komet. Aber auch diese Variante scheidet für Wissenschaftler aus, um das biblische Phänomen zu erklären. Sie geht auf den italienischen Renaissance-Maler Giotto zurück, der den Halleyschen Kometen gesehen haben will. Dieser Komet ist etwa alle 75 Jahre für uns auf der Erde sichtbar, sagt Mädler. Giotto malte in einem Bildnis der Geburt Christi als erster den "Stern von Bethlehem" über dem Stall, mit einem Schweif in Form eines Kometen.

Wissenschaftlicher Nachweis nicht möglich

Aufgrund verschiedener Kalenderzählweisen sowie unterschiedlicher astronomischer Aufzeichnungen und Interpretationen ist der "Stern von Bethlehem" heute nicht wissenschaftlich nachweisbar. Außerdem spielt der Glaube eine Rolle und die unterschiedlichen Interpretationen zur Entstehung der Bibel.

Im 3D-Planetarium in Ursensollen - leider gerade geschlossen - gibt es eine Show zum Thema "Stern von Bethlehem", die mit dem Hinweis endet: "Wer bei der Geburt von Jesus an ein Wunder glaubt, so gibt es keinen einzigen Wissenschaftler, der das Gegenteil beweisen kann".

Bei Einbruch der Dunkelheit auf klaren Himmel hoffen

Die "große Konjunktion" am Montagnachmittag ist am besten bei Einbruch der Dämmerung zu sehen, aber nur bei klarem Himmel. Dann verdeckt der Planet Jupiter den Planeten Saturn zwar nicht komplett, aber sie kommen sich sehr nahe auf ihren Umlaufbahnen um die Sonne. Saturn ist mindestens zehn Mal so groß, Jupiter sogar 15 Mal so groß wie die Erde. Daher wäre das astronomische Ereignis bei klarem Himmel auch mit bloßen Auge sichtbar.