Stern-Arbeitgeber-Ranking: UKW zweitbestes Uniklinikum in Bayern

Im vergangenen Jahr schnitt das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) sogar noch besser ab: Im Jahr 2020 belegten die Würzburger bei der gleichen Umfrage Platz zehn in der Kategorie "Gesundheit und Soziales" und waren das am besten bewertete Universitätsklinikum in Bayern. In dem aktuellen Ranking 2021 landeten sie deutschlandweit auf Platz 23 und bayernweit auf Platz 2.

Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern befragt

Hinter der Liste steht das weltweit aktive Marktforschungsunternehmen Statista, heißt es in dem Pressebericht. Bei dessen Umfrage konnten alle Unternehmen ausgezeichnet werden, die in Deutschland mindestens 500 Mitarbeiter beschäftigen und insgesamt mindestens 100 Bewertungen von eigenen Beschäftigten aus der Branche erhielten. Durchgeführt wurde die Befragung über Online-Access-Panel. Dieses Vorgehen sorgte nach Angaben des Nachrichtenmagazins für Anonymität und Unabhängigkeit vom Arbeitgebereinfluss.

47.500 Beschäftigte nahmen an Umfrage teil

Insgesamt wurden 47.500 Arbeitnehmer befragt. Dieses lieferten insgesamt über 1,7 Millionen Bewertungen. Eine Kernfrage des Rankings war: Können Sie Ihren Arbeitergeber weiterempfehlen? Am Ende konnte das Marktforschungsunternehmen Statista für knapp 1.400 Unternehmen ein Ergebnis ermitteln.