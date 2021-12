Sterbefallzahlen in Bayern auch im Oktober leicht erhöht

Auch im Oktober 2021 sind mehr Menschen in Bayern gestorben als im gleichen Monat in den Jahren 2016 bis 2019. Nach der vom Landesamt für Statistik veröffentlichten Sterbefallstatistik war die Zahl der Verstorbenen vor allem bei den über 80-Jährigen um 21,7 Prozent höher als im Vergleichszeitraum.

Mehr Tote als gewöhnlich in einem Oktober

Insgesamt sind im Oktober 2021 in Bayern 12.360 Personen gestorben. Das sind 13,7 Prozent mehr als die durchschnittliche Anzahl der Verstorbenen im Vergleichszeitraum. Die Zahl lag auch noch einmal höher als im Oktober 2020, wo 11.560 Sterbefälle gemeldet wurden. Die Experten des Landesamtes weisen darauf hin, dass es sich um vorläufige Daten handelt.

Analyse: Im Süden Deutschlands sterben mehr Menschen an oder mit Corona

In dieser Meldung des Landesamts für Statistik wird die Todesursache der Verstorbenen nicht erfasst. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Corona bei der Erhöhung zumindest eine Rolle spielt. Eine kürzlich veröffentliche Analyse der Ludwig-Maximilians-Universität in München zeigt: In Bayern und anderen Bundesländern mit niedriger Impfquote sterben derzeit im Verhältnis deutlich mehr Menschen an und mit Covid-19 als im besser durchgeimpften Norden Deutschlands. Grundlage sind die offiziellen Daten des Robert Koch-Instituts und der Gesundheitsbehörden.

In Bayern sind demnach im Verhältnis zur Bevölkerung in den sieben Tagen bis 1. Dezember mehr als dreimal so viele Covid-Patienten gestorben wie in Bremen, dem Land mit der höchsten Impfquote. So gab es im Freistaat im genannten Zeitraum 3,9 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, in Bremen 1,18. Die meisten Toten im Verhältnis zur Bevölkerungszahl zu beklagen hatten zuletzt Thüringen (7,88) und Sachsen (6,75). Bayern lag auf Platz drei.