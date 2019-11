05.11.2019, 08:43 Uhr

Stepper in der U-Bahn: MVG sucht nach vergesslichem Fitness-Fan

Was die Leute nicht alles in öffentlichen Verkehrsmitteln liegen lassen: Geldbeutel, Sonnenbrillen, Stepper - ja, sogar Stepper. Ein solch große Fitnessgerät ist jetzt in einer Münchner U-Bahn herrenlos gefunden worden.