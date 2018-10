Stephansposching: 14 Festnahmen bei Polizeieinsatz in Asylheim

Ein Polizeieinsatz wegen einer Abschiebung am Mittwochmorgen in Stephansposching (Lkr. Deggendorf) hatte weitreichende Folgen: Ein Asylbewerber aus Nigeria musste festgenommen werden, die Autobahn neben der Unterkunft wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Polizeibeamte angegriffen

Die Polizei war am Mittwochmorgen in die Unterkunft gekommen, um einen Mann aus Sierra Leone in Gewahrsam zu nehmen, der abgeschoben werden sollte. Ein davon eigentlich unbeteiligter Nigerianer griff allerdings die Beamten an, so die Polizei. Der 29 Jahre alte Mann wurde unter heftiger Gegenwehr festgenommen und in ein Polizeiauto gebracht. Hier konnte er sich jedoch befreien. Später stellte er sich aber und wurde widerstandslos festgenommen.

14 Personen festgenommen

Da der Polizei mitgeteilt wurde, dass sich die Bewohner der Unterkunft zusammengeschlossen und dortige Sicherheitskräfte das Gebäude verlassen hatten, durchsuchte die Polizei am Nachmittag die Unterkunft. Ein Einsatz von angeforderten Spezialkräften war nicht erforderlich.

Bei dem Einsatz wurden 14 Personen vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt. Gegen einen Asylbewerber aus Nigeria wurde ein Abschiebehaftantrag beim Amtsgericht Deggendorf gestellt. Der 25-jährige Asylbewerber aus Sierra Leone, der am Morgen eigentlich zur Abschiebung abgeholt worden wäre, wurde in der Unterkunft nicht angetroffen. Wo er sich aufhält ist unbekannt.

Für den Einsatz am Nachmittag musste laut Polizei für etwa 20 Minuten die direkt an der Unterkunft entlangführende Autobahn 92 gesperrt werden, weil Gefahr bestand, dass Menschen auf die Fahrbahn liefen.